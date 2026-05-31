Norwegen holt erstmals in seiner Geschichte eine Medaille an der Eishockey-WM. Bild: keystone

Norwegen schafft das Hockey-Märchen und bezwingt Kanada im Bronzespiel

Das Überraschungsteam Norwegen gewinnt an der Eishockey-WM in Zürich das Spiel um den 3. Platz gegen Kanada 3:2 nach Verlängerung und holt erstmals eine WM-Medaille.

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In der Vorrunde hatten die Norweger gegen Kanada noch in der Verlängerung verloren und hinter dem Rekord-Weltmeister den zweiten Gruppenplatz belegt. Nun revanchierten sie sich und gewannen erstmals überhaupt in der WM-Geschichte eine Medaille.

Zwar verspielten sie in den letzten 76 Sekunden der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung, doch in der Verlängerung gelang Noah Steen nach dreieinhalb Minuten mit seinem siebten Tor an diesem Turnier der Lucky Punch.

Steen schiesst Norwegen zum Sieg. Video: SRF

Die Norweger gingen in der 8. Minute in Führung; Emilio Pettersen profitierte von einem Goaliefehler, als Jet Greaves den Puck hinter dem eigenen Tor verlor. Im Mitteldrittel erhöhte Stian Solberg mit einem abgelenkten Schuss auf 2:0 (33.). Dann bäumten sich die Kanadier noch einmal auf. Robert Thomas gelang ein Doppelpack – das 2:2 fiel sieben Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Der Erfolg der spielerisch unterlegenen Norweger war etwas glückhaft, aber am Ende nicht unverdient, weil sie den Sieg mehr wollten als die Kanadier mit ihren Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini. Zudem hielt Goalie Henrik Haukeland (46 Paraden) von den Straubing Tigers herausragend.

Kanada gleicht kurz vor Schluss in extremis aus. Video: SRF

Kanada, das am Samstagabend mit 2:4 im Halbfinal an Finnland gescheitert war, misst einer Bronzemedaille traditionell wenig Bedeutung bei. Im Mutterland des Hockey gilt die Devise: Gold oder nichts. Letztmals gewannen die Kanadier 1995 ein Bronze-Spiel, seither verloren sie nun zum sechsten Mal im «kleinen» Final.

Die Norweger krönten eine herausragende WM, in der sie Tschechien und den grossen Nachbarn Schweden bezwangen, mit der unerwarteten Medaille.

Kanada erlebt an der Hockey-WM eine bittere Enttäuschung. Bild: keystone

Kanada - Norwegen 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Holm/MacFarlane (SWE/USA), Hautamäki/Rey (FIN/USA).

Tore: 7. Pettersen (Kaasastul) 0:1. 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen) 0:2. 59. (58:44) Thomas 1:2 (ohne Torhüter). 60. (59:52) Thomas (O'Reilly, Celebrini) 2:2 (ohne Torhüter) 64. Steen 2:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kanada, 3mal 2 Minuten gegen Norwegen. (abu/sda)