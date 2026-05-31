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Norwegen schafft das Hockey-Märchen und bezwingt Kanada im Bronzespiel

Norway&#039;s Max Krogdahl an his teammates celebrates after the win in the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship bronze medal game between Canada and Norway, at the Swiss Life Arena ice ...
Norwegen holt erstmals in seiner Geschichte eine Medaille an der Eishockey-WM.Bild: keystone

Norwegen schafft das Hockey-Märchen und bezwingt Kanada im Bronzespiel

Das Überraschungsteam Norwegen gewinnt an der Eishockey-WM in Zürich das Spiel um den 3. Platz gegen Kanada 3:2 nach Verlängerung und holt erstmals eine WM-Medaille.
31.05.2026, 18:2731.05.2026, 19:04

In der Vorrunde hatten die Norweger gegen Kanada noch in der Verlängerung verloren und hinter dem Rekord-Weltmeister den zweiten Gruppenplatz belegt. Nun revanchierten sie sich und gewannen erstmals überhaupt in der WM-Geschichte eine Medaille.

Zwar verspielten sie in den letzten 76 Sekunden der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung, doch in der Verlängerung gelang Noah Steen nach dreieinhalb Minuten mit seinem siebten Tor an diesem Turnier der Lucky Punch.

Steen schiesst Norwegen zum Sieg.Video: SRF

Die Norweger gingen in der 8. Minute in Führung; Emilio Pettersen profitierte von einem Goaliefehler, als Jet Greaves den Puck hinter dem eigenen Tor verlor. Im Mitteldrittel erhöhte Stian Solberg mit einem abgelenkten Schuss auf 2:0 (33.). Dann bäumten sich die Kanadier noch einmal auf. Robert Thomas gelang ein Doppelpack – das 2:2 fiel sieben Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Der Erfolg der spielerisch unterlegenen Norweger war etwas glückhaft, aber am Ende nicht unverdient, weil sie den Sieg mehr wollten als die Kanadier mit ihren Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini. Zudem hielt Goalie Henrik Haukeland (46 Paraden) von den Straubing Tigers herausragend.

Kanada gleicht kurz vor Schluss in extremis aus.Video: SRF

Kanada, das am Samstagabend mit 2:4 im Halbfinal an Finnland gescheitert war, misst einer Bronzemedaille traditionell wenig Bedeutung bei. Im Mutterland des Hockey gilt die Devise: Gold oder nichts. Letztmals gewannen die Kanadier 1995 ein Bronze-Spiel, seither verloren sie nun zum sechsten Mal im «kleinen» Final.

Die Norweger krönten eine herausragende WM, in der sie Tschechien und den grossen Nachbarn Schweden bezwangen, mit der unerwarteten Medaille.

Canada&#039;s Robert Thomas (18) challenges for the puck with Norway&#039;s Christian Kaasastul (49) during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship bronze medal match between Canada and ...
Kanada erlebt an der Hockey-WM eine bittere Enttäuschung.Bild: keystone

Kanada - Norwegen 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.
Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Holm/MacFarlane (SWE/USA), Hautamäki/Rey (FIN/USA).
Tore: 7. Pettersen (Kaasastul) 0:1. 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen) 0:2. 59. (58:44) Thomas 1:2 (ohne Torhüter). 60. (59:52) Thomas (O'Reilly, Celebrini) 2:2 (ohne Torhüter) 64. Steen 2:3.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kanada, 3mal 2 Minuten gegen Norwegen. (abu/sda)

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Watertürmli
31.05.2026 16:07registriert April 2026
Wie sackschwach ist das denn, Hockey WM in der Schweiz und SRF schafft es nicht, das Bronze Spiel im TV Programm zu zeigen.
Dafür ein Fussball Spiel um eine goldene Ananas
Hockey hat solche Ignoranz nicht verdient.
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Jo B
31.05.2026 16:58registriert Dezember 2016
Totalversagen von SRF! Anstelle vom kleinen Final zeigt man auf dem 3. Kanal „die Schweiz von oben“ (bis dann irgendein Tennismatch beginnen soll). Und auf dem 2. Kanal läuft ein trümmliges Fussballspiel der Nati gegen Jordanien(!). Das wird dem Wert der Eishockey-WM im eigenen Land nicht gerecht und ist eine Unverschämtheit gegenüber den spielenden Teams! Auch wenn die Schweiz erst später dran ist. Schämt euch SRF!
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Kei Luscht
31.05.2026 17:20registriert Dezember 2015
Nicht dass ich mein Nein vor einigen Wochen gegen die Halbierungsinitiative bereuen würde, aber das popelige Testspiel gegen Jordanien und ein paar Vorrundenspiele in Paris dem kleinen Final vorzuziehen ist eine ganz schwache Leistung der SRG.
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Norwegens Trainer stichelt nach dem Spiel gegen Cadieux – dessen Konter sitzt
Der Halbfinal Schweiz gegen Norwegen steuerte eigentlich auf ein relativ ruhiges Ende zu. Kurz vor Schluss führte die Schweiz bereits mit 6:0 und steuerte auf einen lockeren Finaleinzug hin, ehe es doch noch einmal hitzig wurde.
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