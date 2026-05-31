Der Trainer der Fussball-Nati, Murat Yakin, wünscht den Eishockeyanern viel Glück im WM-Final. Bild: keystone

Kommentar

Liebe Hockey-Nati, ihr habt angesagt – und ihr liefert!

Exklusiv: Fussball-Nationaltrainer Murat Yakin wendet sich vor dem Final an der Eishockey-WM mit einem offenen Brief an die Schweizer Eishockeyaner.

Murat Yakin / ch media

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Liebe Hockey-Nati

Als Fussball-Nati schauen wir auf euch mit grossem Respekt und mit echter Bewunderung.

Ihr habt angesagt – und ihr liefert. Mit euren Leistungen beeindruckt ihr die Hockeywelt bis nach Übersee und begeistert die ganze Schweiz.

Ihr spielt mit einem Selbstverständnis, das ihr euch über Jahre erarbeitet habt. Immer dominant. Immer auf Sieg. Mit einem klaren Matchplan. Leidenschaftlich, mutig und präzise. Mit Herz und Kopf.

Ihr habt starke Persönlichkeiten, klare Hierarchien und doch steht immer das Team über allem. Genau das macht grosse Mannschaften aus. Getragen von einem fantastischen Schweizer Publikum. Von Fans, die einmal mehr zeigen, wie sehr eine Nationalmannschaft die Menschen in unserem Land bewegen und vereinen kann.

Auch wir fiebern mit euch. Während wir uns auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, verfolgt die ganze Schweiz euren Weg mit Stolz.

Jetzt fehlt noch ein letzter Schritt. Für ein historisches Ergebnis. Für einen historischen Sieg. Und für den Auftakt in einen Sommer, in dem der Schweizer Sport unser Land stolz und glücklich macht.

Wir stehen hinter Euch. Die ganze Schweiz steht hinter euch.

Murat Yakin