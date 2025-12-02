Liveticker
Wirft Cham den nächsten Oberklassigen raus? Heute ist GC zu Gast
Das Wichtigste in Kürze:
- In den Cup-Achtelfinals stehen am Dienstagabend die ersten drei Partien auf dem Programm.
- Die klarste Rollenverteilung gibt es dabei im Stadion Eizmoos, wo der SC Cham aus der Promotion League um 20 Uhr auf den Rekordsieger Grasshoppers trifft. Doch die Zürcher sind gewarnt: Cham schaffte in der 1. Runde gegen den FC Lugano die Sensation und gewann 3:2.
- In den anderen Partien ist die Ausgangslage offener. Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League strebt gegen das Super-League-Schlusslicht Winterthur die Überraschung an. Anpfiff auf der Pontaise ist um 19 Uhr.
- Eine halbe Stunde später startet der Achtelfinal zwischen dem FCZ-Bezwinger Stade Nyonnais und Neuchâtel Xamax, die beide in der Challenge League beheimatet sind. (abu/sda)