Schweizer Cup im Liveticker: Cham empfängt GC im Achtelfinal

Liveticker

Wirft Cham den nächsten Oberklassigen raus? Heute ist GC zu Gast

02.12.2025, 18:50

Das Wichtigste in Kürze:

  • In den Cup-Achtelfinals stehen am Dienstagabend die ersten drei Partien auf dem Programm.
  • Die klarste Rollenverteilung gibt es dabei im Stadion Eizmoos, wo der SC Cham aus der Promotion League um 20 Uhr auf den Rekordsieger Grasshoppers trifft. Doch die Zürcher sind gewarnt: Cham schaffte in der 1. Runde gegen den FC Lugano die Sensation und gewann 3:2.
  • In den anderen Partien ist die Ausgangslage offener. Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League strebt gegen das Super-League-Schlusslicht Winterthur die Überraschung an. Anpfiff auf der Pontaise ist um 19 Uhr.
  • Eine halbe Stunde später startet der Achtelfinal zwischen dem FCZ-Bezwinger Stade Nyonnais und Neuchâtel Xamax, die beide in der Challenge League beheimatet sind. (abu/sda)
Revanche für 2015 – Cham will im Cup den nächsten Grossen stürzen
