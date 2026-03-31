Henrik Kristoffersen verlässt Van Deer. Bild: keystone

Knall bei Hirschers Skifirma: Henrik Kristoffersen verlässt Van Deer per sofort

Henrik Kristoffersen tritt künftig nicht mehr auf Marcel Hirschers Van-Deer-Skis an. Die neue Marke des Norwegers ist noch nicht bekannt.

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Kaum ist der Winter im Ski-Weltcup zu Ende gegangen, kommen erste überraschende Meldungen, die die neue Saison betreffen. Der norwegische Slalom-Star Henrik Kristoffersen nimmt einen Markenwechsel vor. Wie die von Marcel Hirscher entworfene Ski-Marke Van Deer auf Instagram bekannt gibt, wird die Zusammenarbeit mit Kristoffersen nach vier Jahren beendet.

Auf welcher Skimarke Kristoffersen künftig antreten wird, ist noch nicht bekannt. «Die Erfahrung, mit Equipment einer neuen Skimarke an den Start zu gehen und auf Anhieb im Weltcup erfolgreich zu sein, war einzigartig», erklärt der 31-Jährige in der «Kronen Zeitung». Die Entscheidung, die Zusammenarbeit nun zu beenden, sei gemeinsam gefallen, wie Van-Deer-Manager Anton Giger betont. Die Entscheidung erlaube nun beiden Parteien neue Impulse und Perspektiven.



Ab der Saison 2022/23 fuhr Kristoffersen auf der von Marcel Hirscher gegründeten Skimarke. Er ermöglichte dem kleinen Team aus Österreich den ersten Weltcupsieg seiner Geschichte und gewann im letzten Winter die Disziplinenkugel im Slalom sowie WM-Gold 2023 und Olympiabronze im vergangenen Februar.

Insgesamt fuhr der Norweger sechs seiner 34 Weltcupsiege auf Van Deer ein. Zuvor war Kristoffersen auf Rossignol unterwegs und konnte mit der französischen Marke deutlich mehr Erfolge feiern. (abu)