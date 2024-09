Super League live: FC St. Gallen – FC Luzern und GC – Servette im Ticker

Liveticker

Luzern verpasst Ausgleich in St.Gallen +++ GC geht gegen Servette nach Ecke in Führung

Mehr «Sport»

Dieses Mal dürfen die Luzerner Fans offiziell wieder dabei sein. Nachdem der Gästesektor in St.Gallen beim letzten Aufeinandertreffen aufgrund von Ausschreitungen im Mai 2023 gesperrt war und trotzdem rund 800 Anhängerinnen und Anhänger des FC Luzern anreisten, gibt es dieses Mal keine Einschränkungen. So findet das Duell der beiden gut in die Saison gestarteten Klubs vor ausverkauftem Haus statt.

Sowohl der FCSG, der noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat, als auch der FCL stehen unter den Top 6 und könnten mit einem Sieg zumindest vorübergehend den Sprung an die Tabellenspitze machen – sollte Servette nicht zeitgleich in Zürich gegen die Grasshoppers gewinnen. Sollten sich die Genfer auswärts durchsetzen, würde es für GC, das nach sechs Runden erst vier Punkte auf dem Konto hat, noch unangenehmer werden.

Beide Spiele verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker.