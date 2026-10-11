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National League: Kloten gegen Zug live im Ticker

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Genoni verhindert das erste Tor mit einem Big-Save – das Startdrittel in Kloten ist vorbei

11.10.2026, 13:0011.10.2026, 14:27
  • Nach sieben Niederlagen in Serie konnte der EHC Kloten am Freitag endlich wieder gewinnen und siegte mit 4:1 bei Vize-Meister Davos.
  • Am heutigen Nachmittag treffen die Zürcher Unterländer um 14 Uhr auf den EV Zug und könnten mit einem Sieg auf den elften Platz springen.
  • Der EVZ hat aktuell zwar nur einen Punkt mehr auf dem Konto, aber bisher auch vier Spiele weniger absolviert, da die Innerschweizer aktuell keine Heimspiele absolvieren können.
  • Die Partie in Kloten kann live im Ticker mitverfolgt werden. (riz)
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