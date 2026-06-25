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Südkorea, Südafrika und Tschechien kämpfen um Platz 2 – wie ernst nimmt es Mexiko?

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Die Tabelle

Gastgeber Mexiko steht in der Gruppe A bereits als Sieger fest. Dahinter ist aber noch alles möglich: Südkorea, Südafrika und Tschechien kämpfen um die Plätze 2 und 3. Die Südkoreaner sind in der Pole-Position und könnten sich bereits mit einem Unentschieden gegen Südafrika das sichere Weiterkommen sichern. Südafrika bräuchte im Direktduell einen Sieg, um sich noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen zu machen. Selbiges gilt für Tschechien, das auf Mexiko trifft. Mit zwei Punkten wären die Tschechen und die Südafrikaner auch als Dritte ziemlich hoffnungslos.

Beide Spiele siehst du hier ab 3 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und das Spiel Tschechien – Mexiko im Stream vom SRF. (nih)