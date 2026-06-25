Neymar gab gegen Schottland sein Comeback in der Nationalmannschaft. Bild: keystone

«Es war einfach nur Dankbarkeit»: Neymar wird nach seinem Seleçao-Comeback emotional

Neymar ist zurück in der Nationalmannschaft. Der Brasilianer wurde im letzten WM-Gruppenspiel kurz vor Schluss eingewechselt. Nach der Partie flossen bei Neymar die Tränen.

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Am 18. Oktober 2023 bestritt Neymar sein bisher letztes Nationalspiel für das brasilianische Team. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay verletzte sich der Rekordtorschütze der Seleçao am Kreuzband und trug seither nie mehr das Trikot der Nationalmannschaft.

981 Tage später war es jetzt aber wieder so weit. Als das letzte Gruppenspiel gegen Schottland bereits längst entschieden war, wurde Neymar in der Schlussviertelstunde von Nationaltrainer Carlo Ancelotti eingewechselt. «Mein Herz raste, ich war wirklich nervös, aber ich bin glücklich», erklärte der 34-Jährige nach der Partie.

Neymar wird eingewechselt. Video: SRF

Seine Einwechslung wurde von den brasilianischen Fans richtig gefeiert und auch bei seiner ersten Ballberührung wurde es in Miami so richtig laut. In der 90. Minute hatte Neymar auch noch eine Torchance, aber Schottlands Torhüter Angus Gunn konnte den Ball locker parieren.

Dies wird die Freude von Neymar aber kaum getrübt haben und dieser war nach dem Schlusspfiff von den Emotionen überwältigt. Noch auf dem Platz flossen beim 129-fachen Nationalspieler die Tränen. «In all den Jahren war die Weltmeisterschaft mein Ziel, ich liebe es, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Es war einfach nur Dankbarkeit. Ich war glücklich und gerührt», gab Neymar in der Mixed Zone zu Wort und blickte auch bereits in die Zukunft: «Jetzt geht es darum, mich immer weiter zu verbessern.» Von Nationaltrainer Carlo Ancelotti gab es lobende Worte für das Comeback: «Er hat uns geholfen.»

Nach der Partie war Neymar überglücklich. Bild: keystone

Die ersten beiden Gruppenspiele verpasste Neymar noch wegen einer Wadenverletzung. Die Seleçao bestreitet den Sechzehntelfinal am kommenden Montag um 19 Uhr Schweizer Zeit. Dabei trifft der Rekordweltmeister auf das zweitplatzierte Team aus der Gruppe F. Dann wird sich auch zeigen, ob Neymar zu einem weiteren WM-Einsatz kommen wird. (riz)