Spektakel-Spieler: Tyreek Hill fliegt durch die Luft. Bild: keystone

Er soll die Dolphins zum Erfolg führen – Tyreek Hill wechselt nach Miami

Blockbuster-Trade in der NFL: Die Miami Dolphins engagieren Tyreek Hill. Der Wide Receiver kommt von den Kansas City Chiefs – und das lässt sich Miami einiges kosten.

Super-Bowl-Sieger 2019, sechs Mal in Folge beim All-Star-Game, Mitglied des «NFL-Teams des Jahrzehnts» – keine Frage: Tyreek Hill ist ein Superstar der NFL. Der Wide Receiver war als Passempfänger von Quarterback Patrick Mahomes für den Erfolg der Kansas City Chiefs in den letzten Jahren mitverantwortlich.

Doch nun ist dieses Erfolgsduo Geschichte. Hill hat bei den Miami Dolphins unterschrieben. 120 Millionen Dollar wird er in den vier Jahren, die sein Vertrag läuft, verdienen. Das Jahresgehalt ist damit doppelt so hoch wie zuletzt bei den Chiefs.

Viele Draft-Picks für Kansas City

Dieser Deal macht den 28-Jährigen zum bestbezahlten Wide Receiver der Liga. Wobei Hill auch einer der allerbesten auf dieser Position ist, vermutlich gemeinsam mit Davante Adams, der von den Green Bay Packers zu den Las Vegas Raiders gewechselt hat, Stefon Diggs von den Buffalo Bills und Cooper Kupp, der vor einigen Wochen die Los Angeles Rams zum Super-Bowl-Sieg führte.

Die Dolphins gaben im Gegenzug für ihren neuen Offensiv-Star zahlreiche Draft-Picks an die Chiefs ab: für den kommenden Draft jenen der ersten und der zweiten Runde (die Positionen 29 und 50) sowie jenen der vierten Runde, dazu einen Viert- und einen Sechst-Runden-Pick 2023.

«Brüder fürs Leben!»

Mit «Das Ende einer Ära» betitelte Hill seine Abschiedsbotschaft an die Fangemeinde der Kansas City Chiefs. «Heute beginnt ein Neuanfang. Ich freue mich sehr, Teil der Miami Dolphins zu sein, und gleichzeitig ist der Abschied hart, weil ich so viele schöne Erinnerungen habe.»

Er wandte sich auch direkt an seine Mitspieler und nannte namentlich Patrick Mahomes, Travis Kelce, Demarcus Robinson und Gehrig Dieter. «Ich bin stolz, dass ich mit jedem einzelnen von euch spielen durfte. Ihr habt jeden Tag wertvoll gemacht. Wir sind Brüder fürs Leben!»

Nicht der einzige Neue in Miami

Nun soll Tyreek Hill also Touchdowns für die Miami Dolphins skoren. Das Team aus Florida steckt in einem Umbau, nachdem man zum fünften Mal in Folge (und zum zwölften Mal in 13 Jahren) die Playoffs verpasst hat.

Vor einem Monat wurde der 39-jährige Mike McDaniel als neuer Headcoach präsentiert, zuletzt arbeitete er als Offensiv-Koordinator bei den San Francisco 49ers. Und bereits am Dienstag unterschrieb der Offensive Tackle Terron Armstead für fünf Jahre, der dreifache Pro-Bowl-Teilnehmer kam von den New Orleans Saints.

Hat neu das Sagen in Miami: Mike McDaniel. Bild: keystone

Jetzt muss Tua Tagovailoa liefern

Die zwei Neuen geben Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa neue Möglichkeiten, sein Talent unter Beweis zu stellen. Mit dem Zuzug des Free Agents Teddy Bridgewater, der die Erfahrung von 63 NFL-Einsätzen als Starter mitbringt, ist interner Druck da für Tagovailoa, den Erstrunden-Pick der Dolphins von 2020. Vergangene Saison schaffte er es mit seinen statistischen Werten nur ins Mittelfeld der Quarterback-Rangliste.

Von ihm erhält Tyreek Hill künftig die Pässe: Dolphins-QB Tua Tagovailoa. Bild: keystone

«Ich habe noch nie einen Quarterback gesehen, der ein Footballspiel ganz alleine gewinnt», sagte Head Coach McDaniel. «Er muss jemanden haben, zu dem er werfen kann und er sollte besser nicht angegriffen werden, bevor er wirft, also sollte jemand blocken.» Mit Hill und Armstead hat Tagovailoa zwei solche Mitspieler erhalten. Für den 24-Jährigen geht es damit um alles oder nichts, es gibt keine Ausreden mehr.

Die Quoten für einen Super-Bowl-Triumph im Februar 2023 stiegen nach dem Zuzug von Tyreek Hill bereits. Die Buchmacher von Caesars Sportsbook geben Miami nun eine Quote von 40:1, zuvor betrug sie 70:1.

Chiefs können Zukunft planen

Während Miami hoffnungsfroh in die Zukunft blickt, ist man auch in Kansas City mit dem Deal zufrieden. «Diese Entscheidung war unglaublich schwierig, aber wir waren der Meinung, dass die Trennung sowohl für unser Team wie auch für Tyreek einen notwendigen Schritt darstellte», sagte Brett Veach, der General Manager der Chiefs. Headcoach Andy Reid wies darauf hin, dass man nun mehr finanziellen Spielraum habe und dank der zusätzlichen Draft-Picks die Möglichkeit habe, als Team zu wachsen.

Wie die Chiefs ihre vielen Picks investieren, wird man Ende April beim Draft sehen. Im August beginnt dann die Vorbereitung, ehe am 8. September mit einem Heimspiel des Titelverteidigers Los Angeles Rams die neue Saison startet. Der Gegner ist wie der Rest des Spielplans noch nicht bekannt.

Einige Spielmacher wechselten:

Der Trade von Tyreek Hill ist der jüngste einer ganzen Reihe Aufsehen erregender Transfers in der NFL. Einige der wichtigsten: