Die beiden Protagonisten des Chiefs-Comebacks: Patrick Mahomes (r.) und Travis Kelce. Bild: imago

4 Touchdowns! Travis Kelce führt die Chiefs zu dramatischem Comeback gegen Las Vegas

Das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Las Vegas Raiders bot einmal mehr ein grosses Spektakel. Obwohl die Raiders gut starteten, setzten sich am Ende die Chiefs durch. Dies lag vor allem am Tight End von Kansas City.

Niklas Helbling Folgen

Viel brauchte es nicht mehr für seinen letzten Touchdown. Die Verteidigung hatte ihn vergessen und so rannte Travis Kelce ungedeckt durch die Endzone, wo ihn sein Quarterback Patrick Mahomes fand. Kelce fing den Ball sicher und liess sich von seinen Mitspielern feiern. Mahomes streckte vier Finger in die Luft. So viele Touchdowns hat der 33-jährige Tight End Kelce gefangen. Und das war auch nötig.

Denn die Las Vegas Raiders starteten gut ins Spiel. Nach etwas über 20 Minuten führten die Gäste mit 17:0. Zunächst hatte Raiders-Quarterback Derek Carr seinen neuen Star-Receiver Davante Adams gefunden, dann war Josh Jacobs aus kurzer Distanz in die Endzone gerannt und hatte Daniel Carlson ein Field Goal erzielt. Doch Mahomes wäre nicht Mahomes, wenn er in solchen Situationen den Kopf in den Sand stecken würde.

Das tut er auch am Montagabend nicht. Keine fünf Minuten später warf er seinen ersten Touchdown-Pass des Spiels. Sein Meisterstück kam aber nach der Pause. Zwei Drives brauchte Mahomes, um das Spiel zu wenden. In beiden Drives führte der 27-Jährige sein Team mit mehreren präzisen Würfen über das Feld. Und am Ende beider Drives resultierte ein Touchdown von Kelce. Weil beide Teams noch vor der Pause je ein Field Goal erzielt hatten, stand es nun 24:20 für die Chiefs.

Doch das war noch nicht alles. Obwohl Kelce noch seinen vierten Touchdown erzielte, kam Las Vegas noch einmal ran – und hatte gar den Sieg in der Hand. Denn nach einem weiten Touchdown-Pass von Carr auf Adams waren die Raiders nur noch einen Punkt im Rückstand. Und statt des Extrapunkts versuchten sie eine Zwei-Punkte-Conversion. Sie gingen also All-In. Doch beim Versuch, den Ball aus zwei Yards Distanz in die Endzone zu befördern, scheiterte Las Vegas und unterlag deshalb 29:30.

Alle vier Touchdowns von Kelce. Video: YouTube/NFL

So wurde Travis Kelce zum Mann des Spiels. Zuvor hatte er nie mehr als zwei Touchdowns in einem Spiel erzielt. Am Montag brachten vier seiner sieben Receptions Punkte für die Chiefs. «Er ist so talentiert, er liebt diesen Sport, diese Stadt und dieses Team», sagte Mahomes gemäss «Sport 1» nach dem Spiel über Kelce. Es war die Rückkehr von Comeback-Mahomes. Erstmals seit September 2021 drehten die Chiefs ein Spiel, in dem sie mit mindestens zehn Punkten in Rückstand lagen. Zuvor hatte der MVP von 2018 in solchen Situationen zehnmal gewonnen und nur sechsmal verloren. Eine unglaubliche Statistik, die zeigt: Egal, wie gross ein Vorsprung ist, gegen diesen Quarterback kann man sich nie sicher sein.

Für Mahomes und die Chiefs war es im fünften Spiel der vierte Saisonsieg, während die Raiders mit der genau umgekehrten Bilanz dastehen. Vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt, als Davante Adams nach dem Spiel für Aufregung sorgte. Der Raiders-Receiver schubste einen Kameramann zu Boden. Direkt danach entschuldigte er sich auf Twitter. Er sei frustriert gewesen und als sich der Kameramann vor ihn stellte, habe er so reagiert. «Ich habe mich sofort schrecklich gefühlt. Das bin nicht ich. Es tut mir Leid.»