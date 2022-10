Darnell Mooney fängt gegen die Vikings spektakulär. Bild: screenshot nfl

Supercatch, perfekte Eagles und Schiri-Kontroverse – das lief am NFL-Wochenende

Week 5 in der NFL brachte jede Menge Spektakel – und auch grosse Diskussionen um einen Schiedsrichter-Entscheid. Mittendrin: Superstar Tom Brady.

Die Resultate

Eagles bleiben makellos

Die Philadelphia Eagles bleiben als einziges Team in der NFL ungeschlagen. In der Wüste bei den Arizona Cardinals musste «Philly» aber hart für den Sieg arbeiten – und am Ende gar noch etwas zittern. Die Eagles starteten gut und führten zum Start des zweiten Viertels bereits mit 14:0.

Danach kamen die Cardinals besser in Schwung und schafften tatsächlich den 17:17-Ausgleich. Cameron Dicker stellte daraufhin in seinem NFL-Debüt mit einem 23-Yard-Field-Goal die Führung der Eagles wieder her. Doch wenig später hatte Cardinals-Kicker Matt Ammendola seinerseits die Möglichkeit, per Field Goal wieder auszugleichen. Doch die Nerven des 25-Jährigen versagten, sein Kick ging zu weit nach rechts und die Eagles feierten den fünften Sieg in Serie.

Debüt-Debakel

Die Buffalo Bills liessen den Pittsburgh Steelers beim 38:3-Sieg nicht den Hauch einer Chance. Quarterback Josh Allen kam in nur zwei Vierteln auf 348 Yards und vier Touchdowns. Gemeinsam mit Wide Receiver Gabe Davis bildete er ein brandgefährliches Duo. Zum Auftakt fanden sich Allen und Davis für einen 98-Yard-Touchdown.

Im zweiten Viertel fand Allen Davis erneut. Dieses Mal fing der Wide Receiver das Ei mit nur einer Hand und schaffte die letzten paar Meter in die End Zone.

So verkam das NFL-Debüt von Steelers-Quarterback Kenny Pickett zu einem regelrechten Debakel. Nur 34 seiner 52 Pässe kamen an. Der 24-Jährige erhielt kaum Unterstützung von seiner Offense und warf auch noch eine Interception.

Parsons rettet Cowboys

Cooper Rush bleibt makellos. Der 28-jährige Quarterback hat auch seinen vierten Starteinsatz für die Dallas Cowboys in dieser Saison gewonnen. Saisonübergreifend lautet Rushs Bilanz nun 5:0 – nur 13 andere Quarterbacks haben es vor ihm geschafft, ihre fünf ersten Starts allesamt zu gewinnen.

Dass sich die Cowboys gegen die Los Angeles Rams mit 22:10 durchsetzten, lag aber vor allem auch an Linebacker Micah Parsons. Als die Rams versuchten, kurz vor Schluss zu verkürzen, gelang Parsons ein Sack gegen Rams-Quarterback Matthew Stafford und sorgte so für den entscheidenden Fumble.

Aber auch sonst war es ein Spiel voller Highlights. Die Rams zeigten etwa einen wunderschön ausgeführten Fake-Punt. Und Rams-Wide-Receiver Cooper Kupp vollendete einen tollen einhändigen Catch und zündete danach den Turbo.

Verlustreicher Sieg für die 49ers

Die San Francisco 49ers haben mit einem 37:15-Sieg gegen die Carolina Panthers die Führung in der NFC West übernommen. Die Basis des Erfolgs war einmal mehr die gute Defense der Kalifornier. Eine der entscheidenden Szenen der Partie war, als Emmanuel Moseley einen Pass von Panthers-Quarterback Baker Mayfield abfing und ihn direkt in die gegnerische Endzone trug.

Sehenswert war auch der Catch von 49ers-Runningback Tevin Coleman an der Seitenlinie.

Derweil wird die Lage für Panthers-Coach Matt Rhule immer ungemütlicher. Nach der Niederlage gegen San Francisco werden die Spekulationen über einen Trainerwechsel noch lauter. Doch auch bei den 49ers schwingt nach dem Sieg etwas Wehmut mit: Pick-Six-Held Moseley riss sich das Kreuzband und fällt die restliche Saison aus. Überdies zogen sich auch Edge Rusher Nick Bosa, Defensive Back Jimmie Ward und Kicker Robbie Gould Verletzungen zu.

Hill-Spektakel gegen die Seahawks

In einem spektakulären Spiel gegen die Seattle Seahawks feierten die New Orleans Saints einen dringend benötigten 39:32-Sieg. Mann des Spiels war Alleskönner Taysom Hill. Der 32-Jährige lief selbst zu drei Touchdowns und warf einen weiteren. Am Ende kam er auf 112 Rushing Yards und war an diversen spielentscheidenden Szenen beteiligt.

Wentz' bittere Interception

Die Washington Commanders versuchten gegen die Tennessee Titans spät den Sieg zu erzwingen. Doch das ging gründlich schief. Kurz vor der End Zone warf Quarterback Carson Wentz eine Interception. David Long fing den Pass ab und sicherte den Titans den Sieg – den dritten in Serie für das Team aus Tennessee.

York verpasst Sieg

Beim 30:28-Spektakelsieg der LA Chargers gegen die Cleveland Browns spielten die Quarterbacks beinahe Nebenrollen. Vielmehr wurde beidseitig auf das Laufspiel gesetzt. Die Browns hatten kurz vor Schluss die Chance auf den Sieg – doch Kicker Cade York vergab das vermeintlich siegbringende Field Goal aus 54 Yards.

Schreckmoment bei Smith

Die New England Patriots haben es geschafft, den Detroit Lions – bis zu diesem Zeitpunkt die Offense der NFL mit den meisten Punkten – komplett den Zahn zu ziehen. Patriots-Rookie-Quarterback Bailey Zappe zeigte bei seinem Debüt und dem 29:0-Sieg ein solides Spiel. Er brachte 17 von 21 Pässen an den Mann und warf 188 Yards und einen Touchdown.

Einen Schreckmoment gab es im ersten Viertel, als Lions-Cornerback Saivion Smith nach einer Kollision mit einem Gegner zusammenbrach und regungslos liegen blieb. Der 24-Jährige wurde mit der Ambulanz abtransportiert. Wenig später gab es glücklicherweise Entwarnung: Smith hatte Gefühl in allen Körperteilen und konnte sich bewegen.

Mooneys Supercatch

Den vielleicht besten Catch des Wochenendes zeigte Darnell Mooney, Wide Receiver bei den Chicago Bears, bei der 22:29-Niederlage gegen die Minnesota Vikings. Der 24-Jährige fing den Pass von Quarterback Justin Fields mit nur einer Hand, währenddem er rückwärts zu Boden fiel.

Darnell Mooney zeigt den spektakulärsten Catch des Wochenendes. Video: streamable

Trick-Play der Giants

Die New York Giants überraschten gegen die Green Bay Packers mit einem 27:22-Sieg. Die Niederlage war für Green Bay umso bitterer, da es zwischenzeitlich mit 17:3 führte und das Spiel gegen dezimierte New Yorker doch noch aus der Hand gab. Highlights des Spiels waren ein herrliches Trick-Play der Giants, das Daniel Bellinger mit einem Touchdown abschloss und ein fantastischer Lauf von Saquon Barkley im letzten Spielabschnitt.

Roughing the passer?

Die Tampa Bay Buccaneers schafften es dank eines 21:15-Siegs gegen die Atlanta Falcons, die dritte Niederlage in Folge abzuwenden. Tom Brady lenkte sein Team früh in die Siegspur, musste sich am Ende aber auch mit einer Kontroverse herumschlagen.

Die Falcons kamen noch einmal zurück. Ihr Comeback-Versuch wurde aber jäh gebremst, als ein Sack von Atlantas Defensive End Grady Jarrett an Tom Brady als Foulspiel angesehen wurde. Die Schiedsrichter entschieden zum Unverständnis vieler Zuschauer und Experten auf «Roughing the Passer» – also eine unfaire Attacke gegen den Quarterback, meist mit Kontakt gegen den Kopf oder Nacken.

Der Schiedsrichter-Entscheid ermöglichte es den «Bucs», ihren Vorstoss im vierten Viertel fortzusetzen. Andernfalls wäre der Ballbesitz zu den Falcons übergegangen.