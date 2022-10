Erling Haaland schiesst Tore am Laufmeter. Bild: keystone

Haaland enthüllt Ernährungsplan: «6.000 Kalorien täglich, Herz und Leber»

Er trifft und trifft und trifft. ManCity-Stürmer Erling Haaland ist nicht zu stoppen – das liegt auch an einem ganz besonderen Ernährungsplan.

Ein Artikel von

Eins, drei, drei, eins, zwei, eins, eins, drei, zwei, eins: Das ist die Anzahl der Tore, die Erling Haaland in seinen letzten zehn Spielen für Manchester City erzielte. In der Premier League steht der Topstürmer bei überragenden 15 Toren in neun Spielen, in der Champions League bei fünf Treffern in drei Spielen.

Die Ernährung ist dabei offenbar ein mitentscheidender Faktor für die Erfolgsbilanz des 22-Jährigen. Zumindest erklärt Haaland das in seiner Dokumentation «The Big Decision». Dort werden grosse Stücke eines Kuhherzen und einer Kuhleber gezeigt.

Bild: screenshot the big decision

An seinen Gesprächspartner gerichtet sagt Haaland: «Du und andere Leute essen das nicht, aber ich achte sehr auf meinen Körper.» Und weiter: «Ich denke, dass es am wichtigsten ist, hochwertige Lebensmittel zu essen, die so lokal wie möglich sind.»

Schwach wird er bei der Lasagne des Vaters

Es gibt Tage, an denen Haaland bis zu 6'000 Kalorien zu sich nehme, heisst es in der Doku. Allerdings ernährt sich selbst der Ex-BVB-Star nicht immer gesund. Kürzlich gab der Norweger bekannt, dass er sehr gerne die selbstgemachte Lasagne seines Vaters Alf-Inge esse.

Ausserdem berichtet Haaland auch, dass er speziell gefiltertes Wasser trinkt. In der Doku ist eine komplizierte Filteranlage zu erkennen. Er erklärt dazu: «Ich habe auch angefangen, mein Wasser ein wenig zu filtern. Ich denke, das kann grosse Vorzüge für meinen Körper haben.»

Sonnenlicht für den Tagesrhythmus

Er beschreibt einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor: «Das erste, was ich morgens mache, ist, mir etwas Sonnenlicht in die Augen scheinen zu lassen – das ist gut für den Tagesrhythmus.»

Schon vor längerer Zeit war bekannt geworden, dass Haaland zum Schlafen eine Spezialbrille trägt. Das zeigt, wie durchdacht er lebt. Offenbar ist eine gute Struktur Teil von Haalands Erfolgsrezept – wie seine Routinen und die kuriose Ernährung belegen. (t-online, jre)