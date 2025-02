Alexander Owetschkin feiert eines seiner Tore gegen die Oilers. Bild: keystone

Owetschkin kommt Gretzky mit Hattrick näher – Moser wieder fit und siegreich

Washington Capitals – Edmonton Oilers 7:3

Alexander Owetschkin rückt Wayne Gretzky, dem Rekordtorschützen der NHL, weiter auf die Pelle. Der Russe erzielte beim Kantersieg der Washington Capitals gegen die Edmonton Oilers einen Hattrick, seine Saisontore 27 bis 29. Er steht nun bei 882 Treffern, Gretzkys Marke sind 894.

Nach seinem 32. Hattrick in der NHL meinte Owetschkin: «Ich hatte wirklich gute Chancen, noch mehr Tore zu erzielen heute. Aber die drei nehme ich.» Der 39-jährige Russe liess sich neun Torschüsse notieren.

Tampa Bay Lightning – Seattle Kraken 4:1

J.J. Moser (Tampa): 1 Schuss, TOI 22:08 Min.

Janis Moser kehrte mit einem Sieg ins Team von Tampa Bay zurück. Die Lightning mit dem Seeländer Verteidiger bezwangen die Seattle Kraken zuhause 4:1. Lange musste Moser dem Eis fernbleiben. Eine Verletzung im unteren Körperbereich erforderte eine Pause von rund zweieinhalb Monaten. Der Verteidiger, der im vergangenen Sommer von den nach Salt Lake City umgezogenen Arizona Coyotes nach Florida gewechselt hatte, verpasste in dieser Zeit 28 Partien.

Moser kehrte in ein Team zurück, das sich derzeit im Hoch befindet. Der Erfolg gegen die Kraken war der fünfte Sieg in Folge.

Nashville Predators – New Jersey Devils 0:5

Roman Josi (Nashville): 4 Schüsse, TOI 21:07 Min.

Nico Hischier (New Jersey): 3 Assists, 2 Schüsse, TOI 17:50 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Schuss, TOI 15:32 Min.



Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Timo Meier entschieden das Duell gegen die Nashville Predators mit Roman Josi klar zu ihren Gunsten – und versetzten den noch leisen Hoffnungen der Mannschaft mit dem Berner Captain auf die Qualifikation für die Playoffs den nächsten Dämpfer.

Beim 5:0-Auswärtssieg der Devils hatte Hischier einen weiteren grossen Auftritt. Der Walliser Captain bereitete die Tore des Kanadiers Dougie Hamilton zum 2:0 Mitte des zweiten Drittels sowie des Amerikaners Stefan Noesen und des Slowaken Tomas Tatar in der ersten Hälfte des dritten Abschnitts vor.

Hischier liess sich damit auch im zweiten Spiel in der laufenden Saison gegen die Predators drei Skorerpunkte gutschreiben. Ende November beim 5:2 in der heimischen Arena waren ihm erstmals in der NHL drei Tore gelungen.

Die weiteren Schweizer

Torschütze in der Nacht auf Montag war Philipp Kurashev. Der Berner war bei der 2:5-Heimniederlage der Chicago Blackhawks gegen die Toronto Maple Leafs kurz vor dem Ende des zweiten Drittels für den Anschlusstreffer zum 2:3 besorgt. Für das nach Punkten zweitschlechteste Team der Liga erzielte Kurashev sein fünftes Tor in dieser Meisterschaft.

Die Dallas Stars mit dem Solothurner Lian Bichsel errangen mit dem 4:3 bei den New York Islanders den dritten Sieg am Stück. Mann des Spiels war Jason Robertson. Der Amerikaner traf im zweiten Drittel innert 8 Minuten und 40 Sekunden gleich dreimal.

Pius Suter dagegen musste mit den Vancouver Canucks als Verlierer vom Eis. Das Team von Kanadas Westküste unterlag beim Utah Hockey Club nach Führung 1:2. Suter war beim 1:0 des Kanadiers Jake DeBrusk zu Beginn des zweiten Drittels einer der Passgeber. (ram/sda)