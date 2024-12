Die New Jersey Devils erlebten gegen Colorado einen Abend zum Vergessen. Bild: keystone

Nur Moser siegt – die anderen Schweizer erleben Enttäuschungen und Klatschen

Pius Suter gelingt für die Vancouver Canucks der 17. Skorerpunkt in dieser Saison. Der Zürcher Stürmer verliert am Sonntag aber genauso wie das Schweizer Trio der New Jersey Devils und Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets.

Mehr «Sport»

Vancouver – Tampa Bay 2:4

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block, 19:39 TOI

Janis Moser, 2 Schüsse, 1 Blocks, 21:52 TOI



Pius Suter war mit einem gewonnenen Bully am 1:0 der Vancouver Canucks gegen die Tampa Bay Lightning beteiligt. Für die Wende der Gäste aus Florida mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser zum 4:2 war der Russe Nikita Kutscherow mit einem Tor und zwei Assists hauptverantwortlich. Moser sammelte bei den Gästen die zweitmeiste Eiszeit unter den Verteidigern und verliess das Eis mit einer +1-Bilanz.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New Jersey – Colorado 0:4

Nico Hischier, 4 Schüsse, 2 Blocks, 1 Check, 20:16 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 19:48 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Block, 1 Check, 15:42 TOI​

Auch die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierten mit dem 0:4 gegen die Colorado Avalanche eine deutliche Heimniederlage. Die Schweizer Stürmer Hischier und Meier scheiterten mit ihren vier bzw. drei Schüssen ebenso an Colorados Goalie Scott Wedgewood wie Jack Hughes, der gar sechsmal aufs Tor schoss.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Columbus 1:4

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 2 Blocks, 16:16 TOI

Nino Niederreiter verlor im eigenen Stadion mit den Winnipeg Jets gegen die Columbus Blue Jackets 1:4. Die Niederlage gegen eines der schwächsten Teams der Liga war ein kleiner Dämpfer nach den zuletzt zwei Siegen, durch welche der Negativlauf von vier Niederlagen in Serie gestoppt wurde. Winnipeg verpasste es dadurch, zurück an die Spitze der Western Conference zu springen. (nih/sda)