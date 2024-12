Davos ist wieder Leader der National League. Bild: keystone

Davos gewinnt gegen Lugano erst in der Verlängerung +++ Fribourg schlägt Ajoie deutlich

Der HC Davos geht dank einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen Lugano als Tabellenführer in die Nationalmannschaftspause. Er löst die spielfreien ZSC Lions als Leader ab.

Mehr «Sport»

Davos – Lugano 2:1 n.V.

90 Tore erzielte Davos in den ersten 27 Saisonspielen. Am Wochenende geriet der offensive Output der Bündner ins Stocken. Am Samstag in Ambri (0:1) blieben sie zum zweiten Mal in dieser Saison torlos, am Sonntag gegen Lugano gelang dem HCD bloss ein Treffer in der regulären Spielzeit - Valentin Nussbaumer war in der 31. Minute nach einem schönen Solo erfolgreich. Das rächte sich, gelang doch Lugano in der 59. Minute, als es ohne Goalie agierte, der Ausgleich. Diesen erzielte Luca Fazzini nach einem gewonnenen Bully von Calvin Thürkauf.

Dass die Davoser am Ende auch im zweiten Heimspiel der Saison gegen Lugano siegten, lag an Verteidiger Julius Honka, der nach 92 Sekunden der Overtime nach einem Pass von Filip Zadina aus kurzer Distanz zum neunten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war. Davos liegt nun zwei Punkte vor den Lions, die allerdings drei Partien weniger ausgetragen haben. Lugano ist nach der sechsten Niederlage in den letzten sieben Spielen weiterhin Zwölfter.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Fribourg – Ajoie 5:0

Spielbericht folgt

Fribourg-Gottéron - Ajoie 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

9178 Zuschauer.

SR Hebeisen/Dipietro, Huguet/Cattaneo.

Tore: 20. (19:19) Lilja (Vey, Diaz) 1:0. 24. Wallmark 2:0 (Penalty). 37. Schmid (Sprunger, Borgman) 3:0. 45. Schmid (Vey, Sprunger) 4:0. 57. Mottet (Lilja, Dufner) 5:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 1mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Wallmark; Turkulainen.

Fribourg-Gottéron: Galley; Diaz, Borgman; Gunderson, Jecker; Sutter, Streule; Rathgeb, Dufner; Bertschy, Wallmark, Marchon; Lilja, De la Rose, Mottet; Sprunger, Vey, Schmid; Nicolet, Walser, Gerber.

Ajoie: Conz; Honka, Nussbaumer; Minder, Fischer; Thiry, Fey; Pilet; Hazen, Devos, Pedretti; Turkulainen, Bellemare, Nättinen; Sopa, Romanenghi, Schmutz; Garessus, Rundqvist, Bozon; Pouilly.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra (krank) und Sörensen (verletzt), Ajoie ohne Maurer (krank), Frossard, Patenaude, Scheidegger (alle verletzt) und Brennan (überzähliger Ausländer). (sda)



Servette – Rapperswil 3:2 n.P.

Spielbericht folgt