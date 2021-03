Sport

NHL

NHL: Fialas Minnesota Wild schlagen die Vegas Golden Knights erneut



Bild: keystone

Fialas Wild schlagen die Golden Knights erneut – Haas feiert Kantersieg mit den Oilers

Minnesota – Las Vegas 4:3

Kevin Fiala, 2 Blocks, 14:01 TOI

Die Minnesota Wild mit dem Schweizer Kevin Fiala haben in der NHL zum zweiten Mal innert 48 Stunden den Spitzenkampf in der West Division gegen die Vegas Golden Nights für sich entschieden. Auf das 2:0 vom Montag liess Minnesota nun ein 4:3 folgen.

Im Gegensatz zum ersten Vergleich, als er das 1:0 geschossen hatte, blieb Fiala dieses Mal ohne Skorerpunkt. In der Tabelle näherte sich Minnesota dem Leader aus Las Vegas weiter an. Der Rückstand der Wild beträgt noch zwei Punkte.

Edmonton – Ottawa 7:1

Gaëtan Haas, 2 Schüsse, 1 Hit, 1 Block, 13:44 TOI

Grund zum Jubeln hatte auch Gaëtan Haas mit den Edmonton Oilers. Der Stürmer setzte sich mit seiner Mannschaft gegen die Ottawa Senators gleich mit 7:1 durch. Während Hass in der 4. Linie keine Punkte gelangen, trumpfte die Topformation um den Deutschen Leon Draisaitl (5 Punkte) und dem Kanadier Connor McDavid (3) gross auf. Draisaitl schoss zum dritten Mal in seiner NHL-Karriere einen Hattrick, was zuvor noch keinem Deutschen gelungen war. (sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

