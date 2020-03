Sport

NHL: Roman Josi dank Assist ganz nah am Schweizer Punkterekord



Roman Josi dank Assist ganz nah am Schweizer NHL-Punkterekord – Fiala skort weiter

Nashville – Dallas 2:0

Roman Josi, 1 Assist, 8 Schüsse, 24:39 TOI

Yannick Weber, überzählig



Roman Josi sammelt in der NHL weiter fleissig Skorerpunkte. Der Schweizer Punkterekord ist für den Berner Verteidiger zum Greifen nah.

Dank seinem Assist beim 2:0-Heimsieg von Nashville gegen Detroit erhöhte Josi sein Punktetotal auf 63. Auf die Bestmarke von Timo Meier aus der letzten Saison fehlen dem Captain und Topskorer der Predators nur noch drei Zähler.

Das primäre Ziel bleibt für Josi aber das Erreichen der Playoffs mit seiner Mannschaft. Der dritte Zu-Null-Sieg in diesem Jahr war für das Team aus Tennessee gegen das Schlusslicht der Liga so etwas wie ein Befreiungsschlag. Dank den zwei gewonnenen Punkten verbessert sich Nashville, das erneut ohne den überzähligen Yannick Weber antrat, im Westen auf den zweiten Wildcard-Platz. Noch sind in der Regular Season allerdings 15 Spiele ausstehend. (zap/sda)

San Jose – Minnesota 2:3

Kevin Fiala, 1 Assist, 3 Schüsse, 14:48 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 8 Schüsse, 19:44 TOI



Minnesota mit Kevin Fiala verbesserte seine Ausgangslage dank einem 3:2-Erfolg in San Jose. Der formstarke St. Galler (12 Skorerpunkte in den letzten 6 Spielen) liess sich ebenso einen Assists notieren wie auf der Gegenseite der Appenzeller Timo Meier.

Philadelphia – Carolina 4:1

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 14:14 TOI

Nino Niederreiter bleibt bei der 1:4-Niederlage seine Carolina Hurricanes gegen die Philadelphia Flyers im vierten Spiel in Serie ohne Skorerpunkt.

NY Rangers – Washington 6:5 n.V.

Jonas Siegenthaler, 13:48 TOI

Was für eine Show von Mika Zibanejad! Der Schwede erzielte beim 6:5-Sieg der Rangers gegen Washington gleich 5 Tore, darunter den Game-Winner in der Verlängerung. Washington-Verteidiger Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt, dafür traf Tormaschine Alex Owetschkin doppelt.

LA Kings – Toronto 1:0 n.P.

Denis Malgin, 2 Schüsse, 9:20 TOI

Tore erst im Penaltyschiessen gab es beim Duell zwischen den Los Angeles Kings und den Toronto Maple Leafs mit Denis Malgin.

Die Schweizer Skorer in der NHL: screenshot: nhl.com

