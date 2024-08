Die Schweizer Sprint-Staffel der Frauen steht im Olympia-Final Bild: keystone

Schweizer Sprint-Staffel souverän im Final – guter Start von Kälin

Sprint-Staffel im Final

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen erreicht an den Sommerspielen in Paris wie vor drei Jahren in Tokio den Olympia-Final der besten acht.

Das Quartett mit Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet und Schlussläuferin Mujinga Kambundji sicherte sich als Dritte des ersten Vorlaufs das direkte Ticket für die Medaillenentscheidung am Freitagabend (19.30 Uhr). In 42,38 Sekunden erzielten die Schweizerinnen die sechstbeste Zeit, der Landesrekord liegt bei 42,05.

Die Staffel zieht in den Final ein. Video: SRF

Die Bestzeit stellte die USA in 41,94 auf. 2021 in Tokio verpasste die Schweizer Sprint-Staffel (u.a. mit Kambundji und Kora) als undankbare Vierte die Bronzemedaille um zwei Zehntel.

Das sagen die Sprinterinnen nach dem Finaleinzug. Video: SRF

Kälin startet stark

Die Schweizer Siebenkämpferin startet mit einem Paukenschlag in ihr erstes Olympia-Abenteuer. Annik Kälin läuft über 100 m Hürden 12,87 Sekunden. DaS ist nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch der Sieg in ihrem Lauf, die einzige Zeit unter 13 Sekunden und nach der ersten Disziplin die Gesamtführung in diesem Siebenkampf.

Der starke Hürdenlauf von Annik Kälin Video: SRF

Der Hochsprung – eine der schwächeren Disziplinen der Schweizerin – gelingt ebenfalls ordentlich. Sie überspringt bis und mit 1,74 alle Höhen souverän, ehe sie an 1,77 m drei Mal reisst. Damit ist sie im Zwischenklassement derzeit auf Platz 7 zu finden. Jetzt ist Pause, am Abend geht es dann mit dem Kugelstossen und dem 200-Meter-Sprint weiter. (abu/sda)