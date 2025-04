Mats Hummels hat seinen Rücktritt angekündigt. Bild: keystone

Mats Hummels verkündet Karriereende im Sommer

Mats Hummels wird seine Fussballschuhe an den Nagel hängen. Wie er nun verkündet, macht er im Sommer Schluss.

Für Mats Hummels geht die Zeit als aktiver Fussballspieler dem Ende entgegen. Der Weltmeister von 2014 hat nun auf Instagram verkündet, seine Karriere im Sommer zu beenden: «Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fussballer herumkommt», begann er sein Statement in einem emotionalen Video. «Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fussball gegeben hat, beende ich in diesem Sommer meine Karriere.»

Im Video sitzt Hummels vor der Kamera und blickt noch einmal auf den Beginn seiner Karriere zurück: «Wenn ich das alles sehe, weiss ich noch mehr, wie viel mir dieser ganze Weg bedeutet hat, wie aussergewöhnlich es war, das erfahren zu dürfen.» Es gehöre viel dazu: die richtigen Trainer, die richtigen Fans alles zur richtigen Zeit.

Hummels begann seine Karriere in der Jugend beim FC Bayern, ehe er 2008 zu Borussia Dortmund wechselte – und durchstartete. Acht Jahre lang trug er das Trikot der «Schwarz-Gelben», entwickelte sich zu einem Leistungsträger. 2016 verpflichtete ihn der Ligarivale FC Bayern, ehe er zum BVB zurückkehrte. Im vergangenen Sommer verliess er die Bundesliga und schloss sich der AS Roma an.

In seiner Karriere gewann er sechsmal die Deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal und jubelte 2014 im Trikot der deutschen Nationalmannschaft über den Weltmeister-Titel.



(t-online)