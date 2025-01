Tottenham-Star blieb bei Sieg gegen Liverpool regungslos liegen: Bentancur bei Bewusstsein

Im Stadion wurde es daraufhin still. Betreuer kümmerten sich um Bentancur und trugen ihn nach einer elfminütigen Pause auf einer Trage vom Platz. Auf Bildern war zu sehen, dass der uruguayische Nationalspieler ein Beatmungsgerät erhalten hatte. Die Zuschauer applaudierten. Für ihn kam Brennan Johnson in die Partie. Zu dem Zeitpunkt stand es 0:0.

Bentancur bewegte noch kurz die Beine hin und her, ehe er mit ausgebreiteten Armen regungslos liegen bleibt. Nachdem der Ball kurze Zeit später im Toraus gelandet war, eilten mehrere Teamkollegen zu ihm. Auch Liverpool-Torwart Alisson ging zu Bentancur und signalisierte mit Handzeichen medizinische Hilfe. Medizinisches Personal lief mit etwas Verzögerung auf das Spielfeld.

Das Spiel war gerade knapp sechs Minuten alt, da bekam Tottenham einen Eckball zugesprochen. Bentancur ging dem Ball entgegen und setzte zum Flugkopfball an , er verpasste die Kugel allerdings. Der 27-Jährige setzte daraufhin erst mit der rechten Schulter und dann mit dem Kopf auf dem Rasen auf.

