Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Calgary 1988. bild: keystone

Quizzticle

Kennst du alle Schweizer Gold-Gewinner an Winterolympia seit Calgary 1988?

Liebe Quizzticle-Klasse

Die Olympischen Spiele in Peking stehen an. Dann heisst es wieder mitfiebern mit unseren Gold-Kandidaten Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami oder den Curlingteams.

Seit den Olympischen Spielen in Calgary 1988 hat die Schweiz an Winterspielen insgesamt 37 Goldmedaillen geholt. An wie viele der Gewinner kannst du dich noch erinnern?

Die Spielregeln

Zähle die 37 Schweizer Goldmedaille-Gewinner an Olympischen Winterspielen seit 1988 auf.

Als Hinweis dient dir die Disziplin und das Geschlecht.

Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!