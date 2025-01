Skispringen: Deschwanden verpasst historisches Podest

Deschwanden geriet wie schon in Innsbruck im ersten Sprung ins Hintertreffen. Er war beim Absprung leicht zu spät. Vom 10. Zwischenrang machte er diesmal keine Plätze mehr gut. 133,5 m und 138 m trugen ihm sogar die bislang schlechteste Klassierung in dieser Saison ein. Der Norweger Johann-André Forfang zog in der Overall-Wertung als Tages-Vierter noch am Zentralschweizer vorbei. Killian Peier musste in der Tageswertung mit dem 25. Rang vorliebnehmen.

Den goldenen Adler für den Sieg in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee nahm Daniel Tschofenig entgegen. Er setzte sich im Dreikampf gegen Jan Hörl und Stefan Kraft durch. Tschofenig, Hörl und Kraft belegten in dieser Reihenfolge auch die Podestplätze im Tagesklassement.

New Jersey Devils weiter in der Weihnachtskrise – dafür gewinnen Josis Predators erneut

Die New Jersey Devils kommen nach der kurzen Weihnachtspause in der NHL nicht auf Touren. In der Nacht auf Sonntag resultiert die vierte Niederlage in Folge.

Bei den San Jose Sharks unterlagen die Devils 2:3. Unglücklicher Held war Jonas Siegenthaler. Der Zürcher verlor in der Schlussminute den Puck in seiner Verteidigungszone und ermöglichte es dem Heimteam, 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Zuvor war es den Devils zweimal gelungen, einen Rückstand aufzuholen. In die Torschützenliste reihte sich Nico Hischier. Der Walliser Captain erzielte in der 25. Minute das 1:1. Es war sein 19. Treffer in dieser Saison.