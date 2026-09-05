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Kilchberger Schwinget: Das Schwingfest live im Ticker und Stream

SRF 1 - HD - Live

Das wichtigste Schwingfest des Jahres steht an: Wer gewinnt heute das Kilchberger?

05.09.2026, 06:00
Timo Rizzi
Timo Rizzi
  • Heute findet mit dem Kilchberger Schwinget das wichtigste Schwingfest des Jahres statt. In sechs Gängen kämpfen die 60 besten Schwinger des Landes um den Sieg. Kränze gibt es am Kilchberger keinen.
  • Der grosse Favorit ist der Berner Fabian Staudenmann, welcher bereits vor fünf Jahren einer der Sieger war mit Samuel Giger und Damian Ott.
  • Es läuft auf ein Duell zwischen dem Berner und dem Nordostschweizerischen Verband hinaus. Neben Staudenmann hat auch der junge Michael Moser bei den Bernern grosse Siegeschancen.
  • Der NOS-Verband wird derweil vom amtierenden Schwingerkönig Armon Orlik und den letztjährigen ESAF-Schlussgängern Samuel Giger und Werner Schlegel angeführt. Nur Aussenseiterchancen haben die Innerschweizer und die Nordwestschweizer.
  • Mit watson bist den ganzen Tag im Ticker dabei und verpasst keinen Gang.
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Die Spitzenpaarungen im 1. Gang
Armon Orlik (NOSV) - Fabian Staudenmann (BKSV).
Michael Moser (BKSV) - Werner Schlegel (NOSV).
Nick Alpiger (NWSV) - Adrian Walther (BKSV).
Matthias Aeschbacher (BKSV) - Samuel Giger (NOSV).
Matthieu Burger (BKSV) - Marc Lustenberger (ISV).
Lukas Bissig (ISV) - Damian Ott (NOSV).
Michael Gwerder (ISV) - Sinisha Lüscher (NWSV).
Romain Collaud (SWSV) - Joel Strebel (NWSV).
Marcel Bieri (ISV) - Lario Kramer (SWSV).
Samuel Schwyzer (ISV) - Lars Zaugg (BKSV).

BKSV = Berner Kantonalverband. ISV = Innerschweizer Verband. NOSV = Nordostschweizer Verband. NWSV = Nordwestschweizer Verband.​
Herzlich Willkommen
Heute steht mit dem Kilchberger Schwinget das grosse Highlight des Jahres im Schwingsport an. Wir tickern für dich live, damit du nichts verpasst.
Mehr zum Kilchberger:
DANKE FÜR DIE ♥
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Themen
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte
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Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte

2025 in Mollis: Armon Orlik.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
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