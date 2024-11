Nächste Enttäuschung für Hirscher – denkt er nun über den Rücktritt nach?

In der bisherigen Saison fuhr Marcel Hirscher erst einmal in die Punkte. In Sölden erreichte er im Riesenslalom den 23. Rang. (riz)

Wie der «Blick» schreibt, deutete Hirscher im Zielraum schon einen erneuten Rücktritt an. Im Gespräch mit seinem Kollegen Georg Fraisl wirkte der achtfache Gesamtwelcupsieger sichtlich frustriert: «Die ersten zehn Tore waren cool. Dann wurde es eisig – etwas ist da nicht in Ordnung.» Als ihn Fraisl fragte, dass man nur einen Brief aufgibt, aber nicht das Projekt, meinte Hirscher: «Darüber habe ich gestern auch schon nachgedacht. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt.»

Im Interview mit ORF ging er hart mit sich selbst ins Gericht: «So bin ich ein bisschen fehl am Platz – das macht nicht Spass», so Hirscher.

Zwei Buslinien in Zürich wegen Eisglätte eingestellt +++ ÖV in Basel wieder normal

Heidenheim am Scheideweg: In Europa top, in der Bundesliga flop

Der FC Heidenheim ist erst im Jahr 2023 in die Bundesliga aufgestiegen und qualifizierte sich in der ersten Saison für die UEFA-Conference-League. Bisher konnten die Heidenheimer jedes Spiel auf der europäischen Bühne gewinnen. In der Liga läuft es momentan allerdings nicht annähernd so erfolgreich.

Für viele Heidenheimfans dürften sich die letzten zwei Saisons wie ein wunderbarer Traum angefühlt haben. Zuerst folgte der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga. Gleich ein Jahr später qualifizierte sich der FCH für das europäische Geschäft.