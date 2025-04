UEFA-Boss Ceferin will Russland-Rückkehr erst bei Kriegsende

«Während Gespräche über einen Frieden in der Ukraine laufen, hoffe ich, dass wir bald das nächste Kapital aufschlagen können und Russland in die Fussballlandschaft zurückbringen können, weil dies bedeuten würde, dass alles gelöst ist», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in seinem Grusswort beim Treffen des europäischen Kontinentalverbands.

Das Thema Russland wird auch rund um den UEFA-Kongress debattiert. Was muss für eine Rückkehr passieren? Europas Fussballchef äussert eine klare Meinung. «Ich habe es viele Male gesagt und kann es wiederholen», sagte der Slowene nach dem Kongress der UEFA in Belgrad. «Wenn der Krieg aufhört, werden sie wieder zugelassen.»

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin schliesst eine Rückkehr Russlands in den europäischen Fussball aus, solange der Krieg in der Ukraine noch läuft.

Bild: keystone

Er schiesst alle YB-Tore – Christian Fassnacht ist im Meisterrennen Trumpf

Dank vier Siegen in Serie sind die Young Boys wieder auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze – das liegt vor allem an Rückkehrer Christian Fassnacht, der am Dienstagabend in Genf zum dritten Mal in Serie zum Matchwinner wurde.

Es war nicht das beste Spiel der Young Boys, darin sind sich nach dem Spiel alle Berner einig. «Wir nehmen den Sieg, aber es gibt vieles, das wir korrigieren müssen», sagte Trainer Giorgio Contini nach dem 1:0-Erfolg in Genf, mit dem YB nun auf zwei Punkte an Super-League-Leader Servette herangekommen ist.