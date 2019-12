Ski alpin: Der Frauen-Super-G von St.Moritz mit Suter im Liveticker

«Fuck you, God!»

Wer sich schon immer gewundert hat, wie «South Park» wohl in echt aussehen würde, der muss jetzt weiterlesen. Das Musical «The Book of Mormon» weilt momentan in Zürich und schafft es, wie seine Schwester-Sendung auch, keinen Witz unter der Gürtellinie auszulassen und trotzdem niemanden zu beleidigen. Grossartig!

Elder Price (Kevin Clay) ist ein Vorzeige-Mormone. Ein Streber mit grossen Ambitionen. Als sein Jahrgang das Training für Missionare in Salt Lake City abschliesst, ist es sein Traum, nach Orlando, Florida zu gehen, der Heimat von Disney-World. Eine perfekte amerikanische Scheinwelt, in der alles glitzert und leuchtet und dessen Disney-Schloss frappante Ähnlichkeiten zur Mormonenkirche in Salt Lake City aufweist.

Doch es kommt anders. Zusammen mit Elder Cunningham (Conner Peirson), einem …