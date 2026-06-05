Urs Lehmann hat sich mit FIS-Präsident Johan Eliasch zerstritten. Bild: keystone

Urs Lehmann tritt als FIS-CEO zurück – Krach mit Präsident Eliasch

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Knall im Skizirkus. Nicht einmal ein Jahr, nachdem der Schweizer Urs Lehmann den neu geschaffenen Posten als Geschäftsführer (CEO) beim Weltskiverband FIS übernommen hat, tritt er bereits wieder zurück.

Wie der Blick berichtet, sei es zu einem Zerwürfnis zwischen Lehmann und FIS-Präsident Johan Eliasch gekommen. Eliasch kämpft derzeit um seine Wiederwahl als Präsident und erzählt überall, dass die Finanzen beim internationalen Verband stimmen. Der ehemalige Swiss-Ski-Präsident sieht das anders. Er befürchtet, dass die FIS in zwei Jahren pleite sei, wenn man so weitermache. Eliasch hingegen habe es nicht gepasst, dass Lehmann ihm mit dieser Aussage in den Rücken gefallen sei.

Der Schweizer hofft nun, dass Eliasch die Wiederwahl als Präsident verpasst. Bei einer neuen Führung stehen die Chancen gut, dass Lehmann die Rolle als CEO erneut übernehmen kann. (abu)