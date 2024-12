Urs Kryenbühl droht erneut eine längere Pause. Der Schwyzer zieht sich im ersten Abfahrtstraining in Beaver Creek eine komplexe Knieverletzung zu. Kryenbühl erhielt bei der Fahrt auf der Birds of Prey einen Schlag aufs rechte Knie, das schon mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er schwang sofort ab.



Erste Untersuchungen in den USA ergaben eine komplexe Knieverletzung, wie Swiss-Ski am Mittwoch mitteilte. Der 30-jährige Speed-Spezialist aus dem B-Kader reist nun in die Schweiz zurück, wo weitere Abklärungen anstehen. Kryenbühls letzter Einsatz im Weltcup liegt fast zwei Jahre zurück. Im Super-G in Bormio hatte er seine Fahrt wegen starker Schmerzen im rechten Knie ebenfalls vorzeitig beenden müssen. Ein Riss des vorderen Kreuzbandes war der bittere Befund.



Knapp zwei Jahre zuvor hatte Kryenbühl bei seinem fürchterlichen Sturz beim Zielsprung der Abfahrt in Kitzbühel neben einem Schlüsselbeinbruch und einer Gehirnerschütterung einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten. (riz/sda)

Bild: keystone