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Sportnews-Ticker: Alisha Lehmann trifft erstmals für Leicester City

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Alisha Lehmann trifft erstmals für Leicester City +++ Alcaraz scheitert an Korda

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
23.03.2026, 11:1623.03.2026, 11:16
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Lehmann und Schertenleib treffen
Alisha Lehmann war erstmals für ihren neuen Klub Leicester City erfolgreich. Die 27-Jährige brachte ihr Team gegen Aston Villa in der 38. Minute in Führung. Am Ende brachte Lehmanns Premieren-Tor dem Tabellenschlusslicht nichts ein. Die Gäste aus Birmingham, bei denen Noelle Maritz wie gewohnt durchspielte, drehten die Partie und und fügten Leicester die sechste Niederlage in Folge zu. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand des Klubs aus den East Midlands auf den rettenden 11. Platz drei Punkte.


Sydney Schertenleib traf beim 7:1-Sieg des unangefochtenen Tabellenführers FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0. Für die 19-Jährige was es der fünfte Treffer in der laufenden Meisterschaft. (nih/sda)
Alcaraz scheitert an Korda
Carlos Alcaraz scheidet beim ATP-1000-Turnier in Miami bereits in der 3. Runde aus. Der Weltranglistenerste aus Spanien verliert gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda 3:6, 7:5, 4:6.

Alcaraz, der im Januar das Australian Open gewonnen hatte, wurde vom Weltranglisten-36. überrascht, gegen den er zuvor nur einmal in fünf Duellen verloren hatte. Trotz der Niederlage bleibt seine Position an der Spitze der Weltrangliste ungefährdet, selbst wenn Verfolger Jannik Sinner das Turnier gewinnen sollte. (abu/sda)
Kälin wird Sechste
Die Schweizerin Nadja Kälin zeigte beim Saisonabschluss in Lake Placid nochmals eine gute Leistung. Die zweifache Olympiamedaillengewinnerin lief über 20 km auf den starken 6. Platz und verpasste das Podest um gut fünf Sekunden. Nadine Fähndrich beendete das letzte Rennen ihrer Karriere auf Platz 24.

Der Sieg ging an Jonna Sundling, die sich vor ihrer schwedischen Teamkollegin Linn Svahn und der Norwegerin Heidi Weng durchsetzte. (abu/sda)

Jan Christen fällt mit Schlüsselbeinbruch aus
Der Schweizer Radprofi Jan Christen muss um seine Teilnahme am Giro d'Italia (ab 8. Mai) bangen. Wie sein Team UAE Emirates mitteilte, erlitt der 21-jährige Aargauer am Samstag beim Sieg seines Teamkollegen Tadej Pogacar im Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo einen Bruch des linken Schlüsselbeins.

Christen werde am Montag in Zürich operiert, anschliessend werde er unter Aufsicht des medizinischen Personals des Teams mit der Reha beginnen, hiess es in der Mitteilung. (abu/sda)
Bezzecchi setzt Siegeszug fort
Aprilia feierte am Grand Prix von Brasilien in der MotoGP einen Doppelsieg: Es gewann der Italiener Marco Bezzecchi vor dem Spanier Jorge Martin.

Bezzecchi setzte sich im zweiten GP in diesem Jahr schnell ab und holte sich den achten Erfolg seiner Karriere in der Königsklasse, den vierten in Folge. Er siegte mit etwas mehr als drei Sekunden Vorsprung vor Martin. Als Dritter klassierte sich der Italiener Fabio Di Giannantonio, der sich bis zum Ende gegen den amtierenden Weltmeister Marc Marquez behauptete. (abu/sda)

Smith erneut auf dem Podest
Fanny Smith steht auch am zweiten Renntag im kanadischen Craigleith auf dem Podest. Nach dem Sieg am Samstag folgt am Sonntag ein 3. Platz.

Die Westschweizerin musste sich im Final der Saisondominatorin Sandra Näslund aus Schweden sowie Marielle Berger Sabbatel aus Frankreich geschlagen geben. Gleichwohl durfte sich die 33-Jährige über ihr 90. Einzel-Podest im Weltcup freuen. Saskja Lack (6.) und Talina Gantenbein (7.) rundeten das starke Schweizer Ergebnis bei den Frauen ab. (abu/sda)


Alessandra Keller triumphiert am Cape Epic
Alessandra Keller startet erfolgreich in die neue Saison. Die Schweizer Short-Track-Weltmeisterin gewinnt mit der Einheimischen Candice Lill das Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika.

Das schweizerisch-südafrikanische Duo entschied sieben von acht Etappen der «Tour de France des Mountainbike-Sports» für sich. Nach 707 km und 15'900 m Höhendifferenz hatten die 30-jährige Keller und die vier Jahre ältere Lill einen Vorsprung von beinahe 53 Minuten auf die ersten Verfolgerinnen. Für Keller klappte es beim ersten Start am prestigeträchtigen Etappenrennen gleich mit dem Sieg. Für ihre Teamkollegin Lill war es im zehnten Anlauf der erste Sieg nach zuvor fünf 2. Plätzen. (abu/sda)


Zug mit drei Meisterpucks
Die Frauen des EV Zug gewinnen im Playoff-Final der Eishockeyanerinnen auch das zweite Spiel gegen die Titelverteidigerinnen vom SC Bern. Damit haben die Innerschweizerinnen drei Meisterpucks.

Der EVZ liess in der Best-of-5-Serie auf das 7:1 vor Heimpublikum am Samstag ein 4:0 am Sonntag in Bern folgen. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Gäste nach Toren von Noemi Neubauerova und Ivana Wey mit 2:0 in Führung. Die Vorentscheidung vor 1562 Zuschauern fiel in der 6. Minute des dritten Drittels, als Rahel Enzler zum 3:0 traf. Nina Harju sorgte drei Minuten vor der Schlusssirene für den Endstand. Spiel 3 findet am Mittwoch um 19.30 Uhr statt. (abu/sda)

Vittozzi gewinnt Massenstart, Simon holt Kristallkugel
Bei den Frauen gewann Lisa Vittozzi den 12,5-km-Massenstart in Oslo. Die Italienerin distanzierte die Schwedin Hanna Öberg im Schlussaufstieg und setzte sich vor ihr sowie der Tschechin Tereza Vobornikova durch.

Die Französin Julia Simon sicherte sich mit dem 6. Rang den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Massenstart-Wertung. Als beste Schweizerin klassierte sich Lena Häcki-Gross im 17. Rang. Sie lag zwischenzeitlich an dritter Stelle, fiel aber nach insgesamt vier Fehlschüssen zurück. Amy Baserga belegte den 29. Platz. (abu/sda)

Noè Ponti gewinnt zweimal und schlägt auch den Weltrekordhalter
Der Tessiner Schwimmer Noè Ponti hat bei den China Swimming Open in Shenzhen doppelt triumphiert. Nur eine Woche nach seinem Einsatz beim Lausanne Swim Cup sicherte sich der 24-Jährige die Siege über 50 und 100 Meter Delfin und stellte in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld seine exzellente Form unter Beweis.

Über 100 Meter Schmetterling schlug Ponti am Samstag in 51,01 Sekunden an und verwies seinen italienischen Konkurrenten Thomas Ceccon (51,43 s) sowie den Chinesen Fang Xu (51,47 s) auf die weiteren Podestplätze. Auch auf der halben Distanz war der Schweizer am Sonntag nicht zu schlagen. Er gewann das 50-Meter-Rennen in 22,97 Sekunden und blieb damit erstmals in dieser Saison unter der 23-Sekunden-Marke. (abu/sda)
Annik Kälin unter Wert geschlagen
Annik Kälin musste an der Hallen-WM in Torun im Weitsprung eine Enttäuschung verkraften. Sie schied nach drei Versuchen als 16. vorzeitig aus dem Wettkampf aus.

Die Bündnerin, vor einem Jahr noch WM- und EM-Zweite in der Halle mit Weiten gegen 6,90 m, traf beim ersten Versuch auf 6,31 m den Balken nicht. Danach übertrat sie zweimal. Die Bündnerin musste sich vergangenen November einer Operation am Fuss unterziehen und nutzte die Hallensaison zur Standortbestimmung. Die Bilanz fällt trotz Torun positiv aus. Die Verletzung ist auskuriert, der Fuss verträgt der Belastung, einem erfolgreichen Sommer, primär als Siebenkämpferin, steht nicht im Weg. (abu/sda)

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