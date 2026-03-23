Alisha Lehmann war erstmals für ihren neuen Klub Leicester City erfolgreich. Die 27-Jährige brachte ihr Team gegen Aston Villa in der 38. Minute in Führung. Am Ende brachte Lehmanns Premieren-Tor dem Tabellenschlusslicht nichts ein. Die Gäste aus Birmingham, bei denen Noelle Maritz wie gewohnt durchspielte, drehten die Partie und und fügten Leicester die sechste Niederlage in Folge zu. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand des Klubs aus den East Midlands auf den rettenden 11. Platz drei Punkte.
Sydney Schertenleib traf beim 7:1-Sieg des unangefochtenen Tabellenführers FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0. Für die 19-Jährige was es der fünfte Treffer in der laufenden Meisterschaft. (nih/sda)
RIGHT PLACE. RIGHT TIME.— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) March 22, 2026
Alisha Lehmann coolly slots the ball away for @LCFC_Women 🧊#BarclaysWSL pic.twitter.com/UERHlVuYMN
Sydney Schertenleib traf beim 7:1-Sieg des unangefochtenen Tabellenführers FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0. Für die 19-Jährige was es der fünfte Treffer in der laufenden Meisterschaft. (nih/sda)