Der Tessiner Schwimmerhat bei dendoppelt triumphiert. Nur eine Woche nach seinem Einsatz beim Lausanne Swim Cup sicherte sich der 24-Jährige die Siege überund stellte in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld seine exzellente Form unter Beweis.Über 100 Meter Schmetterling schlug Ponti am Samstag in 51,01 Sekunden an und verwies seinen italienischen Konkurrenten Thomas Ceccon (51,43 s) sowie den Chinesen Fang Xu (51,47 s) auf die weiteren Podestplätze. Auch auf der halben Distanz war der Schweizer am Sonntag nicht zu schlagen. Er gewann das 50-Meter-Rennen in 22,97 Sekunden und blieb damit erstmals in dieser Saison unter der 23-Sekunden-Marke. (abu/sda)