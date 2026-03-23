Mathilde Gremaud wird am Heim-Weltcup in Silvaplana nicht an den Start gehen. Die Doppel-Olympiasiegerin (2022 in Peking und 2026 in Mailand-Cortina) laboriert immer noch an der Verletzung, die sie sich an den Winterspielen in der Big-Air-Konkurrenz zugezogen hat, wie Swiss-Ski mitteilt.
Die 26-jährige Freiburgerin kriegt die Rückenprobleme zwar langsam in den Griff, will aber am Saisonende nichts mehr riskieren und den Fokus auf die vollständige Regeneration verlegen. Im Engadin gewann Gremaud vor einem Jahr ihren zweiten WM-Titel im Slopestyle. (nih/sda)
Die 26-jährige Freiburgerin kriegt die Rückenprobleme zwar langsam in den Griff, will aber am Saisonende nichts mehr riskieren und den Fokus auf die vollständige Regeneration verlegen. Im Engadin gewann Gremaud vor einem Jahr ihren zweiten WM-Titel im Slopestyle. (nih/sda)