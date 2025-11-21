Eine ganz Grosse des Langlaufs kündigt ihrenan. Die Amerikanerinwirdihre Karriere beenden. «Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe», schrieb die 34-jährige Amerikanerin auf Instagram. «Aber es fühlt sich in meinem Herzen richtig an, und ich freue mich sehr darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen.»Als Langläuferin weist Jessie Diggins ein komplettes Palmarès aus. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann sie Gold im Team-Sprint, vier Jahre später in Peking Silber über 30 km und Bronze im Sprint. Weltmeistertitel holte sie 2013 ebenfalls im Team-Sprint und zehn Jahre danach über 10 km. Dazu kommen fünf weitere WM-Medaillen. Im Weltcup ist Jessie Diggins dreifache Gesamtsiegerin.(riz/sda/dpa)