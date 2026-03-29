wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Iran

US-amerikanische E-3-Sentry nach Angriff des Iran beschädigt

April 11, 2011 - A U.S. Air Force E-3 Sentry aircraft lands at Lajes Field, Azores, Portugal, after returning from an Operation Unified Protector support mission. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyr ...
Ein E-3-Sentry-Kampfflugzeug der US Air Force.Bild: IMAGO / StockTrek Images

«Ernste Angelegenheit»: US-amerikanische E-3 Sentry nach iranischem Angriff beschädigt

29.03.2026, 14:0029.03.2026, 14:11

Am Freitag wurde der Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan in Saudi-Arabien von einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff getroffen. Im Zuge dessen wurde offenbar auch ein US-amerikanisches E-3-Sentry-Flugzeug beschädigt, berichtet unter anderem das «Wall Street Journal».

Bei dem Angriff wurden zwölf Angehörige der Streitkräfte verletzt, schreibt die Zeitung. Zudem seien mehrere US-amerikanische Tankflugzeuge beschädigt worden.

Bilder in den sozialen Medien sollen das Ausmass der Zerstörung zeigen. Offiziell bestätigt wurden die Aufnahmen jedoch nicht.

Die Boeing E-3 Sentry wird als AWACS-Flugzeug (Airborne Warning and Control System) von der US Air Force eingesetzt. Es verfolgt Drohnen, Raketen und Flugzeuge aus Hunderten von Kilometern Entfernung. Laut Militäranalysten liefert das Flugzeug den Kommandeuren ein Echtzeitbild der Kriegslage und ermöglicht es ihnen, Ressourcen zur Abwehr von Bedrohungen zu lenken und eigene Flugzeuge zu koordinieren.

Die Beschädigung des Flugzeugs sei eine «ernste Angelegenheit», sagte der pensionierte Oberst der US-Luftwaffe, John Venable. «Es beeinträchtigt die Fähigkeit der USA, die Lage im Golf zu überblicken und das Lagebewusstsein aufrechtzuerhalten.» Die Anzahl der E-3 Sentrys ist begrenzt. Von ursprünglich 34 Exemplaren waren zuletzt noch 16 der Maschinen im aktiven Dienst. (hkl)

Mehr zum Iran-Krieg:

US-Geheimdienst: Wesentlich weniger Iran-Raketen komplett zerstört als angenommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
DomCH
29.03.2026 14:16registriert März 2022
Ein in zwei Teile gesprengtes Flugzeug als beschädigt zu bezeichnen, ist sehr optimistisch. Zerstört wäre korrekt.
692
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bikemate
29.03.2026 14:12registriert Mai 2021
Natürlich wurden die Aufnahmen nicht offiziell bestätigt. Sonst müsste die Trump Administration ja zugeben, dass es bei dem bereits mehrfach gewonnenen Krieg doch nicht so gut läuft wie es erzählt wurde.
433
Melden
Zum Kommentar
avatar
BenFränkly
29.03.2026 14:12registriert Juni 2017
Ersatz kostet wohl 300-400mio $ pro Stk...
Die Drohne / Rakete der Iraner wird nicht so teuer gewesen sein.
372
Melden
Zum Kommentar
13
Unterschrift auf Dollarnoten ist nur der Anfang – wo sich Trump noch überall verewigt
Zum Zmittag ein Trump-Steak mit Trump-Wasser, bezahlt natürlich mit den neuen Trump-Geldscheinen. Selbst im Alltag wird es für die Amerikaner langsam schwierig, ihrem Präsidenten zu entkommen. Ein Überblick.
Man wundert sich, dass der Präsident vom vielen Unterschreiben noch keinen Fingerkrampf bekommen hat. Denn Donald Trump ist in diesen Tagen dran, alles Mögliche mit seinem Namen zu schmücken. Längst geht es dabei nicht mehr nur um private Fanartikel, sondern um alle möglichen Dienstleistungen des Staates.
Zur Story