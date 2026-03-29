Ein E-3-Sentry-Kampfflugzeug der US Air Force. Bild: IMAGO / StockTrek Images

«Ernste Angelegenheit»: US-amerikanische E-3 Sentry nach iranischem Angriff beschädigt

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Am Freitag wurde der Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan in Saudi-Arabien von einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff getroffen. Im Zuge dessen wurde offenbar auch ein US-amerikanisches E-3-Sentry-Flugzeug beschädigt, berichtet unter anderem das «Wall Street Journal».

Bei dem Angriff wurden zwölf Angehörige der Streitkräfte verletzt, schreibt die Zeitung. Zudem seien mehrere US-amerikanische Tankflugzeuge beschädigt worden.

Bilder in den sozialen Medien sollen das Ausmass der Zerstörung zeigen. Offiziell bestätigt wurden die Aufnahmen jedoch nicht.

Die Boeing E-3 Sentry wird als AWACS-Flugzeug (Airborne Warning and Control System) von der US Air Force eingesetzt. Es verfolgt Drohnen, Raketen und Flugzeuge aus Hunderten von Kilometern Entfernung. Laut Militäranalysten liefert das Flugzeug den Kommandeuren ein Echtzeitbild der Kriegslage und ermöglicht es ihnen, Ressourcen zur Abwehr von Bedrohungen zu lenken und eigene Flugzeuge zu koordinieren.

Die Beschädigung des Flugzeugs sei eine «ernste Angelegenheit», sagte der pensionierte Oberst der US-Luftwaffe, John Venable. «Es beeinträchtigt die Fähigkeit der USA, die Lage im Golf zu überblicken und das Lagebewusstsein aufrechtzuerhalten.» Die Anzahl der E-3 Sentrys ist begrenzt. Von ursprünglich 34 Exemplaren waren zuletzt noch 16 der Maschinen im aktiven Dienst. (hkl)