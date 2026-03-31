Zakaria zeigt, dass er in die Nati gehört – die Noten zur Schweizer Nullnummer in Norwegen
Yvon Mvogo, Goalie
Note 4,5
Fussballerisch in einer höheren Liga als Kobel. Nach der Pause Ruhepol in der Norweger Drangphase. Zementiert damit seinen Status als Nummer 2 – mehr ist für ihn in der Nati momentan nicht zu holen.
Denis Zakaria, Innenverteidiger
Note 5
Starkes Startelf-Debüt in der Nati-Dreierkette. Bügelt einen Elvedi-Bock aus und zündet zwei Mal den Turbo nach vorne. Empfiehlt sich als ernsthafte Alternative auf dieser Position.
Manuel Akanji Innenverteidiger
Note 3,5
Ist beim Fehlpass kurz nach Anpfiff mit den Gedanken irgendwo, aber nicht in Oslo. Ungewohnt fahrig.
Nico Elvedi, Innenverteidiger
Note 4,5
Dank drei gewonnen Zweikämpfen klarer Punktsieger im Privatduell mit Erling Haaland. Abzug gibts für den groben Fauxpas im Aufbau, der fast zum 0:1 führt.
Fabian Rieder, Mittelfeld
Note 4,5
Ein Lieblingsschüler von Yakin. Rechtfertigt das Vertrauen mit viel Verve in der Startphase. Danach taucht auch er ab.
Remo Freuler, Mittelfeld
Note 4
Fleissige Arbeitsbiene wie immer. Aber spielerisch weit unter dem hohen Niveau im Deutschland-Spiel. Dürfte wie viele andere in erster Linie froh sein, dass er auf der katastrophalen Unterlage vleretzungsfrei geblieben ist.
Ardon Jashari, Mittelfeld
Note 4
Weil Mittelfeld-Chef Xhaka passt, darf sein Kronprinz ran. Verteilt viele Bälle, entscheidende Impulse aber bleiben aus.
Michel Aebischer, Mittelfeld
Note 3
Kurz vor der Pause fragt der Redaktions-Kollege nebenan: «Spielt Aebischer eigentlich auch mit?» Das sagt alles über seinen biederen Auftritt.
Ruben Vargas, Stürmer
Note 3,5
Meldet sich kurz vor der Pause mit einem satten Schuss aus 16 Metern im Spiel an, kurz darauf darf er in den Feierabend.
Dan Ndoye, Stürmer
Note 3,5
Zwei Mal vielversprechend lanciert, zwei Mal vertändelt. Wir hoffen an der WM auf den Ndoye aus dem Deutschland-Spiel.
Breel Embolo, Stürmer
Note 3,5
Erhält im Angriffszentrum keinen brauchbaren Ball, tut aber auch nicht wahnsinnig viel dafür.
Djibril Sow, Mittelfeld
Note 3,5
Kommt nach der Pause, zusammen mit sechs anderen Schweizern. Für ihn gilt das Gleiche wie für alle Joker: Sie sammeln Einsatzminuten, Schweizer Highlights aber bleiben nach der Pause aus. Verständlich, wenn ein Nati-Kollektiv wie jenes in der zweiten Halbzeit in dieser Besetzung noch nie auf dem Platz gestanden ist.
Vincent Sierro, Mittelfeld
Note 4
Kommt in der 46. für Jashari. Positiv: Strahlt in seinen Aktionen viel Ruhe aus, was Yakin schätzt.
Alvyn Sanches, Mittefeld
Note 3,5
Kommt in der 46. Minute für Ndoye. Erfährt in Norwegen wie schon gegen Deutschland: Auf internationalem Level hängen die Trauben meilenweit höher als in der Super League.
Johan Manzambi, Mittelfeld
Note 3,5
Kommt in der 46. Minute für Vargas. Hoffentlich findet er bis zur WM wieder zur Unbeschwertheit, die ihn in der WM-Quali auszeichnete.
Aurèle Amenda, Innenverteidiger
Note 4
Kommt in der 46. Minute für Akanji. Solid.
Eray Cömert, Innenverteidiger
Note 4
Kommt in der 46. Minute für Elvedi. Solid.
Luca Jaquez, Innenverteidiger
Note 4
Kommt in der 46. Minute für Zakaria. Solid.
Zu kurz im Einsatz für eine Note: Silvan Widmer (66. für Aebischer), Joel Monteiro (66. für Embolo), MIro Muheim (73. für Rieder). (aargauerzeitung.ch)