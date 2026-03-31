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Fussball-Nati: Die Noten für die Schweizer nach dem 0:0 in Norwegen

260331 Antonio Nusa of Norway and Denis Zakaria of Switzerland during the International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft football match between Norway and Switzerland on March 31, 2026 in Osl ...
Denis Zakaria macht in der Verteidigung ein ordentliches Spiel.IMAGO/Bildbyran

Zakaria zeigt, dass er in die Nati gehört – die Noten zur Schweizer Nullnummer in Norwegen

Keine Tore und auch der Unterhaltungswert am Nullpunkt. Und doch darf sich ein Schweizer Nationalspieler nach dem 0:0 gegen Norwegen als Gewinner fühlen.
31.03.2026, 21:0031.03.2026, 21:03
Sebastian Wendel / ch media
Inhaltsverzeichnis
Yvon Mvogo, GoalieDenis Zakaria, InnenverteidigerManuel Akanji InnenverteidigerNico Elvedi, InnenverteidigerFabian Rieder, MittelfeldRemo Freuler, MittelfeldArdon Jashari, MittelfeldMichel Aebischer, MittelfeldRuben Vargas, StürmerDan Ndoye, StürmerBreel Embolo, StürmerDjibril Sow, MittelfeldVincent Sierro, MittelfeldAlvyn Sanches, MittefeldJohan Manzambi, MittelfeldAurèle Amenda, InnenverteidigerEray Cömert, InnenverteidigerLuca Jaquez, Innenverteidiger

Yvon Mvogo, Goalie

Note 4,5

Fussballerisch in einer höheren Liga als Kobel. Nach der Pause Ruhepol in der Norweger Drangphase. Zementiert damit seinen Status als Nummer 2 – mehr ist für ihn in der Nati momentan nicht zu holen.

Denis Zakaria, Innenverteidiger

Note 5

Starkes Startelf-Debüt in der Nati-Dreierkette. Bügelt einen Elvedi-Bock aus und zündet zwei Mal den Turbo nach vorne. Empfiehlt sich als ernsthafte Alternative auf dieser Position.

epa12862142 Morten Thorsby (R) of Norway and Switzerland&#039;s Denis Zakaria in action during a friendly soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 31 March ...
Zakaria war heute der beste Schweizer.Bild: keystone

Manuel Akanji Innenverteidiger

Note 3,5

Ist beim Fehlpass kurz nach Anpfiff mit den Gedanken irgendwo, aber nicht in Oslo. Ungewohnt fahrig.

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Note 4,5

Dank drei gewonnen Zweikämpfen klarer Punktsieger im Privatduell mit Erling Haaland. Abzug gibts für den groben Fauxpas im Aufbau, der fast zum 0:1 führt.

Fabian Rieder, Mittelfeld

Note 4,5

Ein Lieblingsschüler von Yakin. Rechtfertigt das Vertrauen mit viel Verve in der Startphase. Danach taucht auch er ab.

Norway&#039;s Erling Haaland, left, Norway&#039;s Marcus Pedersen, center, and Switzerland&#039;s Fabian Rieder, right, fight for the ball, during a friendly soccer match between Norway and Switzerlan ...
Rieder beschäftigt gleich zwei Norweger.Bild: keystone

Remo Freuler, Mittelfeld

Note 4

Fleissige Arbeitsbiene wie immer. Aber spielerisch weit unter dem hohen Niveau im Deutschland-Spiel. Dürfte wie viele andere in erster Linie froh sein, dass er auf der katastrophalen Unterlage vleretzungsfrei geblieben ist.

Ein Spiel, das keinen Sieger verdient – Norwegen und die Schweiz trennen sich torlos

Ardon Jashari, Mittelfeld

Note 4

Weil Mittelfeld-Chef Xhaka passt, darf sein Kronprinz ran. Verteilt viele Bälle, entscheidende Impulse aber bleiben aus.

Switzerland&#039;s Ardon Jashari, left, and Norway&#039;s Kristian Thorstvedt, right, fight for the ball, during a friendly soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stadium in Oslo, ...
Ardon Jashari soll dereinst im Mittelfeld Granit Xhaka beerben.Bild: keystone

Michel Aebischer, Mittelfeld

Note 3

Kurz vor der Pause fragt der Redaktions-Kollege nebenan: «Spielt Aebischer eigentlich auch mit?» Das sagt alles über seinen biederen Auftritt.

Ruben Vargas, Stürmer

Note 3,5

Meldet sich kurz vor der Pause mit einem satten Schuss aus 16 Metern im Spiel an, kurz darauf darf er in den Feierabend.

Dan Ndoye, Stürmer

Note 3,5

Zwei Mal vielversprechend lanciert, zwei Mal vertändelt. Wir hoffen an der WM auf den Ndoye aus dem Deutschland-Spiel.

Breel Embolo, Stürmer

Note 3,5

Erhält im Angriffszentrum keinen brauchbaren Ball, tut aber auch nicht wahnsinnig viel dafür.

epa12862152 Switzerland&#039;s Breel Embolo in action during a friendly soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 31 March 2026. EPA/CYRIL ZINGARO
Von seinen Mitspielern kaum in Szene gesetzt: Breel Embolo.Bild: keystone

Djibril Sow, Mittelfeld

Note 3,5

Kommt nach der Pause, zusammen mit sechs anderen Schweizern. Für ihn gilt das Gleiche wie für alle Joker: Sie sammeln Einsatzminuten, Schweizer Highlights aber bleiben nach der Pause aus. Verständlich, wenn ein Nati-Kollektiv wie jenes in der zweiten Halbzeit in dieser Besetzung noch nie auf dem Platz gestanden ist.

Vincent Sierro, Mittelfeld

Note 4

Kommt in der 46. für Jashari. Positiv: Strahlt in seinen Aktionen viel Ruhe aus, was Yakin schätzt.

Alvyn Sanches, Mittefeld

Note 3,5

Kommt in der 46. Minute für Ndoye. Erfährt in Norwegen wie schon gegen Deutschland: Auf internationalem Level hängen die Trauben meilenweit höher als in der Super League.

Switzerland&#039;s Alvyn Sanches reacts, during a friendly soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, Tuesday, March 31, 2026. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Bild: keystone

Johan Manzambi, Mittelfeld

Note 3,5

Kommt in der 46. Minute für Vargas. Hoffentlich findet er bis zur WM wieder zur Unbeschwertheit, die ihn in der WM-Quali auszeichnete.

Aurèle Amenda, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Akanji. Solid.

Eray Cömert, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Elvedi. Solid.

Luca Jaquez, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Zakaria. Solid.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Silvan Widmer (66. für Aebischer), Joel Monteiro (66. für Embolo), MIro Muheim (73. für Rieder). (aargauerzeitung.ch)

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