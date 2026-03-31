Denis Zakaria macht in der Verteidigung ein ordentliches Spiel. IMAGO/Bildbyran

Zakaria zeigt, dass er in die Nati gehört – die Noten zur Schweizer Nullnummer in Norwegen

Keine Tore und auch der Unterhaltungswert am Nullpunkt. Und doch darf sich ein Schweizer Nationalspieler nach dem 0:0 gegen Norwegen als Gewinner fühlen.

Sebastian Wendel / ch media

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Yvon Mvogo, Goalie

Note 4,5

Fussballerisch in einer höheren Liga als Kobel. Nach der Pause Ruhepol in der Norweger Drangphase. Zementiert damit seinen Status als Nummer 2 – mehr ist für ihn in der Nati momentan nicht zu holen.

Denis Zakaria, Innenverteidiger

Note 5

Starkes Startelf-Debüt in der Nati-Dreierkette. Bügelt einen Elvedi-Bock aus und zündet zwei Mal den Turbo nach vorne. Empfiehlt sich als ernsthafte Alternative auf dieser Position.

Zakaria war heute der beste Schweizer. Bild: keystone

Manuel Akanji Innenverteidiger

Note 3,5

Ist beim Fehlpass kurz nach Anpfiff mit den Gedanken irgendwo, aber nicht in Oslo. Ungewohnt fahrig.

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Note 4,5

Dank drei gewonnen Zweikämpfen klarer Punktsieger im Privatduell mit Erling Haaland. Abzug gibts für den groben Fauxpas im Aufbau, der fast zum 0:1 führt.

Fabian Rieder, Mittelfeld

Note 4,5

Ein Lieblingsschüler von Yakin. Rechtfertigt das Vertrauen mit viel Verve in der Startphase. Danach taucht auch er ab.

Rieder beschäftigt gleich zwei Norweger. Bild: keystone

Remo Freuler, Mittelfeld

Note 4

Fleissige Arbeitsbiene wie immer. Aber spielerisch weit unter dem hohen Niveau im Deutschland-Spiel. Dürfte wie viele andere in erster Linie froh sein, dass er auf der katastrophalen Unterlage vleretzungsfrei geblieben ist.

Ardon Jashari, Mittelfeld

Note 4

Weil Mittelfeld-Chef Xhaka passt, darf sein Kronprinz ran. Verteilt viele Bälle, entscheidende Impulse aber bleiben aus.

Ardon Jashari soll dereinst im Mittelfeld Granit Xhaka beerben. Bild: keystone

Michel Aebischer, Mittelfeld

Note 3

Kurz vor der Pause fragt der Redaktions-Kollege nebenan: «Spielt Aebischer eigentlich auch mit?» Das sagt alles über seinen biederen Auftritt.

Ruben Vargas, Stürmer

Note 3,5

Meldet sich kurz vor der Pause mit einem satten Schuss aus 16 Metern im Spiel an, kurz darauf darf er in den Feierabend.

Dan Ndoye, Stürmer

Note 3,5

Zwei Mal vielversprechend lanciert, zwei Mal vertändelt. Wir hoffen an der WM auf den Ndoye aus dem Deutschland-Spiel.

Breel Embolo, Stürmer

Note 3,5

Erhält im Angriffszentrum keinen brauchbaren Ball, tut aber auch nicht wahnsinnig viel dafür.

Von seinen Mitspielern kaum in Szene gesetzt: Breel Embolo. Bild: keystone

Djibril Sow, Mittelfeld

Note 3,5

Kommt nach der Pause, zusammen mit sechs anderen Schweizern. Für ihn gilt das Gleiche wie für alle Joker: Sie sammeln Einsatzminuten, Schweizer Highlights aber bleiben nach der Pause aus. Verständlich, wenn ein Nati-Kollektiv wie jenes in der zweiten Halbzeit in dieser Besetzung noch nie auf dem Platz gestanden ist.

Vincent Sierro, Mittelfeld

Note 4

Kommt in der 46. für Jashari. Positiv: Strahlt in seinen Aktionen viel Ruhe aus, was Yakin schätzt.

Alvyn Sanches, Mittefeld

Note 3,5

Kommt in der 46. Minute für Ndoye. Erfährt in Norwegen wie schon gegen Deutschland: Auf internationalem Level hängen die Trauben meilenweit höher als in der Super League.

Bild: keystone

Johan Manzambi, Mittelfeld

Note 3,5

Kommt in der 46. Minute für Vargas. Hoffentlich findet er bis zur WM wieder zur Unbeschwertheit, die ihn in der WM-Quali auszeichnete.

Aurèle Amenda, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Akanji. Solid.

Eray Cömert, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Elvedi. Solid.

Luca Jaquez, Innenverteidiger

Note 4

Kommt in der 46. Minute für Zakaria. Solid.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Silvan Widmer (66. für Aebischer), Joel Monteiro (66. für Embolo), MIro Muheim (73. für Rieder). (aargauerzeitung.ch)