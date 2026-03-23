Einen Tag nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl gibt Borussia Dortmund bereits die sofortige Nachfolge bekannt. Dabei handelt es sich um Ole Book vom SV Elversberg, der 40-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Book war seit 2017 bei den Saarländern tätig, erst ein Jahr als Scout, dann als Sportdirektor und seit 2023 als Sportvorstand. In der Zeit wirkte er als wichtiger Teil in der Entwicklung des SV Elversberg vom viertklassigen Regionalligisten zum Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. Nun soll er beim BVB ein Team formen, dass wieder um Titel mitspielen kann. Letztmals gewannen die Borussen in der Saison 2020/21 mit dem DFB-Pokal eine Trophäe. Das entspricht nicht den Ansprüchen der Dortmunder.



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Geschäftsführer Lars Ricken zeigt sich von seinem Wunschkandidaten «absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt.» Ausserdem fügte er an: «Wir haben grosses Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln.» (nih)