Melanie Hasler hat genug vom Spitzensport. Die 27-jährige Aargauerin tritt überraschend zurück. «Ich liebe den Bobsport. Aber es sind zu viele Dinge, die es schwierig machen», begründet sie gegenüber dem Internet-Portal des Schweizer Fernsehens SRF. Der Entschluss sei ihr nicht leicht gefallen. «Jetzt, da es raus ist und der Moment des Abschlusses gekommen ist, schmerzt es dennoch.» Als erstes Medium hatte der Wohler Anzeiger über den Rücktritt von Hasler berichtet.
Den Entscheid machte Hasler zwei Monate nach ihrem Doppelschlag an den Europameisterschaften in St. Moritz publik. Im Engadin gewann sie sowohl im Zweierbob mit Anschieberin Nadja Pasternack als auch im Monobob den Titel. An den Olympischen Spielen im Februar in Cortina d'Ampezzo war sie im Zweier Sechste und im Monobob Fünfte geworden. (riz/sda)
Den Entscheid machte Hasler zwei Monate nach ihrem Doppelschlag an den Europameisterschaften in St. Moritz publik. Im Engadin gewann sie sowohl im Zweierbob mit Anschieberin Nadja Pasternack als auch im Monobob den Titel. An den Olympischen Spielen im Februar in Cortina d'Ampezzo war sie im Zweier Sechste und im Monobob Fünfte geworden. (riz/sda)