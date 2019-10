Sport

Sport-News

Sport-News: Capela und Sefolosha starten mit Niederlage in NBA-Saison



Sport-News

Capela und Sefolosha starten mit Niederlage +++ Handballer Wislander erlitt Schlaganfall

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Capela und Sefolosha starten mit Niederlage

Die Houston Rockets mit den Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha starten mit einer Niederlage gegen die Milwaukee Bucks in die NBA-Saison.

Das Team aus Texas mit Neuzuzug Russell Westbrook (24 Punkte) und James Harden (19) unterlag den Milwaukee Bucks 111:117. Der Genfer Capela war mit 13 Punkten viertbester Skorer seines Teams, dank 12 Rebounds gelang ihm sogar ein Double-Double. Der Waadtländer Sefolosha kam von der Ersatzbank aus zu gut zehn Minuten Einsatzzeit und liess sich dabei keinen Korb, aber immerhin fünf Rebounds notieren. (abu/sda)

Bild: AP

Jahrhundert-Handballer Wislander erlitt Schlaganfall

Der als Jahrhundert-Handballer ausgezeichnete Magnus Wislander hat einen Schlaganfall erlitten. Der 55-jährige Schwede war bei der Arbeit zusammengebrochen. Daraufhin sei er sofort in ein Spital in Göteborg gebracht worden. Zuerst habe er den linken Arm nicht bewegen können, mittlerweile sei jedoch nur die Beweglichkeit der Finger an der linken Hand eingeschränkt.

Wislander hatte von 1990 bis 2002 für Kiel gespielt und dabei sieben deutsche Meisterschaften gewonnen. Mit Schwedens Nationalmannschaft bestritt er 384 Länderspiele. Er holte in dieser Zeit zwei WM- und vier EM-Titel. (pre/sda)

Sagan fährt 2020 erstmals den Giro

Der dreifache Strassenweltmeister Peter Sagan wird 2020 erstmals den Giro d'Italia bestreiten. Das teilte Sagans deutsches Team am Rande der Strecken-Vorstellung der 103. Italien-Rundfahrt in Mailand mit. Der nächstjährige Giro beginnt am 9. Mai in Budapest und endet nach 3579,8 Kilometern am 31. Mai in Mailand.

«Italien hat seit je einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich meinen ersten WM-Titel 2008 geholt, und danach war ich viele Jahre bei italienischen Teams unter Vertrag», sagte der 29-jährige Slowake Sagan, der nach dem Giro auch die Tour de France absolvieren will. (pre/sda)

Gaudenzi neuer ATP-Chairman

Das ATP-Board hat den 46-jährigen früheren italienischen Tennisprofi Andrea Gaudenzi zum neuen Chairman ernannt. Gaudenzi wurde aus 20 Kandidaten gewählt. Er gewann in seiner Karriere drei Turniere. In der Weltrangliste brachte er es auf die 18. Position.

In den letzten 15 Jahren hatte der ausgebildete Anwalt unter anderem eine erfolgreiche Geschäftskarriere. Im Unterschied zu früher wird der ATP-Chairman nicht auch als Präsident der ATP fungieren. Diese Wahl steht noch aus. (pre/sda)

ATP appoints Andrea Gaudenzi as ATP Chairman, beginning on 1 January 2020. — ATP Tour (@atptour) October 24, 2019

McGregor gibt Comeback

Mehr als ein Jahr nach seinem letzten Kampf kehrt MMA-Fighter Conor McGregor ins Oktagon zurück. Der Ire gab bekannt, Mitte Januar 2020 in Las Vegas anzutreten. Den Namen des Gegners behielt er noch für sich. Es sei ihm ohnehin egal, wer gegen ihn kämpfe, posaunte McGregor: «Ich werde durch die gesamte Gewichtsklasse wie eine Kettensäge durch Butter gehen.»

Seinen bislang letzten Kampf hatte McGregor im Oktober 2018 verloren. Er verlor seinen Titel an den Russen Khabib Nurmagomedow. Nun sinnt McGregor auf Revanche – und dieser Rückkampf soll in Moskau stattfinden, wenn es nach ihm geht. (ram)

Drei Spielsperren für Künzle

Der Bieler Mike Künzle ist von Liga für drei Spiele gesperrt und mit 5200 Franken gebüsst worden. Der Stürmer hatte am Sonntag in der Partie im Schweizer Cup gegen Ambri-Piotta Robert Sabolic mit dem Knie gecheckt. Eine der drei Spielsperren hat Künzle bereits abgesessen. (ram/sda)

Chaos beim FC Luzern – Verwaltungsräte treten zurück

Ein Machtkampf an der Spitze des FC Luzern ist offenbar eskaliert. Gemäss der «Luzerner Zeitung» sind drei Investoren und Verwaltungsräte per sofort zurückgetreten. Wie wenig später bekannt geworden ist, gehört auch Bernhard Alpstaeg (Bild) nicht mehr dem Gremium an.

Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber haben gemäss der Zeitung ihren Rücktritt erklärt. Mehrheitsaktionär Alpstaeg soll das Gespräch mit dem Trio verweigert haben, nachdem diese ihm ein Angebot für die Aktien des FCL und des Stadions gemacht haben. Alpstaeg gehört auch die Mehrheit an der Swissporarena. (ram)

Bild: KEYSTONE

Fix: Fischer bis 2024 Nationaltrainer

Was Eismeister Zaugg den watson-Usern schon gestern vermelden konnte, ist nun offiziell: Patrick Fischer bleibt bis 2024 Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. «Ich freue mich sehr, dass sich Patrick Fischer längerfristig zu unseren Nationalmannschaften und der gemeinsamen Philosophie bekennt und wir damit die Kontinuität im Coaching-Staff beibehalten können», wird Nati-Direktor Lars Weibel in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Nach WM-Silber 2018 will die Nati auch an der Heim-WM 2020 in Zürich und Lausanne für Furore sorgen. «Es ist mein Ziel und das Ziel der ganzen Schweizer Nationalmannschaft, unser Land im kommenden Frühling stolz zu machen und für Begeisterung zu sorgen», kündigte Fischer an. (ram)

Abonniere unseren Newsletter