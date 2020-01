Sport

Sport-News: Juan Martin Del Potro muss erneut am Knie operiert werden



Del Potro muss erneut unters Messer +++ Real Madrid alleiniger Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nächste Knie-Operation bei Del Potro

Juan Martin Del Potro, der US-Open-Sieger von 2009, muss weiter auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour warten. Beim 31-jährigen Argentinier ist aufgrund anhaltender Schmerzen eine weitere Knie-Operation notwendig geworden. Es werde gehofft, dass der erneute Eingriff die endgültige Lösung sei, die Schmerzen loszuwerden, teilte die Spielerorganisation ATP unter Berufung auf das Management von Del Potro mit.

Der frühere Weltranglisten-Dritte hat seit vergangenem Juni keine Partie mehr bestritten und auch für das derzeit laufende Australian Open Forfait geben müssen. In der Vorbereitung auf Wimbledon hatte er sich im vergangenen Sommer zum zweiten Mal einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen. Zuvor war Del Potro schon viermal am Handgelenk operiert worden. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Real Madrid an der Spitze

Einen Tag nach der Niederlage von Titelverteidiger FC Barcelona in Valencia gab sich Real Madrid keine Blösse und siegte auswärts gegen Real Valladolid 1:0. Damit ist der Rekordmeister nun alleiniger Leader der spanischen Meisterschaft. Der Vorsprung auf den Erzrivalen beträgt drei Punkte.

So erwartet der Sieg von Real gegen den Abstiegskandidaten war, so sehr überraschte der Name auf dem Scoreboard. Das Siegestor in der 78. Minute erzielte der Aussenverteidiger Nacho. Es war sein erster Treffer in der Meisterschaft seit dem 21. Januar 2018. In dieser Saison hat Nacho wegen diverser Verletzungen nur wenig gespielt; gegen Valladolid war es erst sein fünfter Einsatz.

Valladolid - Real Madrid 0:1 (0:0).

23'404 Zuschauer.

Tor: 78. Nacho 0:1. (rst/sda)

PSG bezwingt Lille

Das Pariser Starensemble holt sich bei Lille dank zwei Toren von Neymar drei Punkte. Der Brasilianer eröffnete das Score in der ersten Halbzeit und doppelte in Durchgang zwei per Penalty nach. Somit liegt PSG in der Tabelle wieder zehn Punkte vor dem ersten Verfolger Olympique Marseille.

Lille - Paris Saint-Germain 0:2 (0:1).

Tore: 28. Neymar 0:1. 51. Neymar (Foulpenalty) 0:2. (rst)

Düsseldorf neu Schlusslicht

Die Fortuna aus Düsseldorf hat auswärts gegen Bayer Leverkusen keine Chance und verliert die Partie mit 0:3. Für Leverkusen trifft Kai Havertz in der ersten Halbzeit, Lars Bender und Lucas Alario machen in der Schlussphase alles klar.

Das Team von Trainer Peter Bosz hat sich dank dem dritten Sieg in Folge unmittelbar hinter dem Spitzenquartett eingereiht und ist nur noch zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz klassiert. Ganz anders die Gemütslage bei Düsseldorf: Die Fortuna übernimmt nach diesem Spieltag die Rote Laterne.

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0).

26'250 Zuschauer.

Tore: 40. Havertz 1:0. 79. Lars Bender 2:0. 89. Alario (Foulpenalty) 3:0. (rst/sda)

GC lässt bei Chiasso Punkte liegen

Im Gastspiel bei Schlusslicht Chiasso vermochten die Grasshoppers den vorangegangenen Punktverlust von Lausanne-Sport nicht zu nutzen. Auch die Hoppers erreichten nur ein Remis (1:1). Aussenverteidiger Andreas Wittwer, nicht als Torschütze vom Dienst bekannt, sorgte mit seinem Treffer rund 20 Minuten vor Schluss zum 1:1 dafür, dass die Zürcher nicht sogar ohne Punkte zurückreisen mussten. Der Abstand zwischen Lausanne-Sport und GC an der Spitze der Challenge League beträgt weiterhin sechs Punkte.

Der schwach in die Saison gestartete FC Vaduz taucht zu Beginn der Rückrunde plötzlich an 3. Stelle auf, und der Rückstand auf die zweitplatzierten Hoppers ist mit fünf Punkten nicht allzu gross. Vaduz besiegte daheim Wil nach einem frühen Rückstand dank Toren von Tunahan Cicek und Denis Simani in der zweiten Halbzeit 2:1. Die Liechtensteiner setzten sich damit in der Tabelle vor den SC Kriens, der am Samstag gegen Winterthur remisiert hatte. (pre/sda)

Spaniens Handballer verteidigen EM-Titel

Spanien hat als erstes Team seit Schweden im Jahr 2002 den EM-Titel im Handball erfolgreich verteidigt. Die Iberer setzten sich gegen Kroatien 22:20 durch. Als Matchwinner der Spanier ist der in der 19. Minute beim Stand von 7:10 (19.) eingewechselte Goalie Gonzalo Perez de Vargas zu bezeichnen, der es mit acht Paraden auf eine Abwehrquote von 42 Prozent brachte. Derweil verloren die Kroaten auch ihren dritten EM-Final. (pre/sda)

Keine Weltcuppunkte für Peier und Co.

Bei den Schweizer Skispringern steckt derzeit der Wurm drin. Beim Einzel-Wettkampf vom Sonntag im polnischen Zakopane verpassten alle den Finaldurchgang, Killian Peier musste nach einem Flug auf 118,5 m mit Platz 31 vorlieb nehmen. Auch Simon Ammann wird versuchen, seinen 41. Rang rasch abzuhaken. Gregor Deschwanden (32.) und Dominik Peter (49.) waren im zweiten Umgang ebenfalls zum Zuschauen verurteilt.

Kamil Stoch gewann zum fünften Mal vor dem frenetischen Publikum in Zakopane und löste somit seinen Sportdirektor Adam Malysz als Rekordsieger ab. Stoch feierte nach Engelberg den zweiten Vollerfolg in diesem Winter. (pre/sda)

Bild: EPA

Bremen rutscht noch tiefer in die Krise

Werder Bremen kann sich einfach nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Gegen Hoffenheim kassieren die Norddeutschen trotz einer starken ersten Halbzeit eine 0:3-Niederlage. Durch ein Eigentor von Bremens Captain Davy Klaasen gehen die Gäste in der 65. Minute etwas schmeichelhaft mit 1:0 in Führung.

Danach fällt Werder zusammen wie ein Kartenhaus: Christoph Baumgartner per frechem Hackentrick und Sargis Adamyan erhöhen in der Schlussviertelstunde zum 3:0-Endstand für Hoffenheim. Werder hängt nach der sechsten Heimniederlage der Saison mit 17 Punkten tief im Tabellenkeller fest. Hoffenheim schiebt sich durch den Erfolg mit 30 Zählern auf Platz 7.

Werder Bremen - Hoffenheim 0:3 (0:0)

40'000 Zuschauer.

Tore: 65. Klaasen (Eigentor) 0:1. 79. Baumgartner 0:2. 83. Adamyan 0:3.

Bemerkung: Werder Bremen ohne Lang (verletzt), Hoffenheim mit Zuber (bis 63.). (pre/sda)

Cologna verpasst Top-Klassierung

Dario Cologna hielt beim Volkslauf Marcialonga im Val di Fiemme über 70 km in klassischer Technik nicht ganz mit den weltbesten Doppelstockstoss-Spezialisten mit. Der Bündner, der am Samstag nach einem harten Trainingsblock beim Weltcup-Skiathlon in Oberstdorf mit einem 7. Rang überzeugt hatte, musste sich am Sonntag im Ziel in Cavalese mit Platz 25 begnügen. Cologna büsste auf den 31-jährigen Sieger Tore Björseth Berdal, der nie den Sprung ins norwegische Weltcup-Team geschafft hatte, anderthalb Minuten ein. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Fähndrich und Van der Graaff in den Top 10

Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff stiessen beim Weltcup-Sprint in klassischer Technik in Oberstdorf gemeinsam in die Halbfinals vor. Die beiden Schweizerinnen, die Nummern 10 und 18 der Qualifikation, überstanden die erste K.o-Runde auf den beiden Lucky-Loser-Plätzen. Die Vorschlussrunde bedeutete dann Endstation.

Für Fähndrich ergab dies den 8. Schlussrang. Die Luzernerin schafften zum vierten Mal in diesem Winter in dieser Disziplin eine Top-Ten-Klassierung. Van der Graaff, die vor zwei Wochen in Dresden in der von ihr bevorzugten Skating-Technik den Final bestritt, wurde Zehnte.

Jovian Hediger, der als Saison-Bestresultat den 9. Rang von Lenzerheide vorweisen kann, verpasste zum fünften Mal in dieser Saison den Vorstoss in die Top 12. Die Siege bei der Hauptprobe für die Weltmeisterschaften in einem Jahr im Allgäu gingen an den Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo und etwas überraschend an die Russin Natalia Neprjajewa, welche die Favoritin Anamarija Lampic auf der Zielgeraden bezwang. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Regez und Smith wieder auf dem Podest

Ryan Regez und Fanny Smith verpassten beim Skicross-Weltcup im schwedischen Idre den jeweils zweiten Sieg innert 24 Stunden. Der Berner Oberländer Regez musste sich als Dritter dem Deutschen Daniel Bohnacker und dem zweitklassierten Kanadier Kevin Drury geschlagen geben. Bei den Frauen setzte sich die Gesamtweltcup-Führende Sandra Näslund aus Schweden souverän vor der Waadtländerin Smith durch. (pre/sda)

LeBron James überholt Kobe Bryant

LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte überholte der 35-Jährige am Samstagabend in der ewigen Skorerliste die Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33'655 Punkten den dritten Platz.Die 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers konnte James aber nicht verhindern. Nur Kareem Abdul-Jabbar (38'387) und Karl Malone (36'928) liegen noch vor James. (pre/sda)

Die besten NBA-Punktesammler:

Paganini nur von drei Russinnen bezwungen

Alexia Paganini hat an der Eiskunstlauf-EM in Graz in der Kür den 4. Platz erfolgreich verteidigt. Damit erreichte sie das Maximum. Als die 18-Jährige ihre Punktzahl in der Kür erfuhr, war sie sehr bewegt und weinte Tränen des Glücks. Trotz den starken Auftritten hat Paganini noch Potenzial nach oben, stürzte sie doch beim zweiten Sprungelement, einem Dreifach-Lutz. Sie liess sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und zeigte in der Folge keine Schwäche mehr.

Gegen die russische Läuferinnen war sie wie erwartet chancenlos. Auf die Bronzemedaillengewinnerin, die 15-jährige Alexandra Trussowa (225,34), verlor Paganini 32,46 Punkte. Gold sicherte sich die 16-jährige Alena Kostornaja (240,81) vor der 15-jährigen Anna Schtscherbakowa (237,76). Kostornaja hätte mit ihrer Punktzahl bei den Männern den 5. Platz belegt. (pre/sda)

Bild: EPA

Freuler feiert mit Atalanta 7:0-Kantersieg

Remo Freuler feiert mit Atalanta Bergamo bei Torino. Der Slowene Josip Ilicic avancierte mit drei Toren beim 7:0 zum Matchwinner für die Lombarden. Besonders sehenswert war dabei Ilicics Treffer zum 4:0, bei dem er Goalie Salvatore Sirigu mit einem Freistoss von der Mittellinie aus überraschte. Dank dem Sieg schloss das fünftklassierte Bergamo nach Punkten zur AS Roma auf, die am Sonntag im Derby auf Lazio trifft.

Torino - Atalanta Bergamo 0:7 (0:3)

Tore: 17. Ilicic 0:1. 29. Gosens 0:2. 45. Zapata (Foulpenalty) 0:3. 53. Ilicic 0:4. 54. Ilicic 0:5. 86. Muriel (Foulpenalty) 0:6. 88. Muriel 0:8.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 76. Gelb-Rote Karte gegen Izzo (Torino). 89. Rote Karte gegen Lukic (Foul) (pre/sda)

