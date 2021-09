BREAKING: Pierre Gasly and Yuki Tsunoda are confirmed at @AlphaTauriF1 for 2022 #F1 pic.twitter.com/7wnDNTPvR5 — Formula 1 (@F1) September 7, 2021

Seit seiner Rückkehr zum Schwester-Team von Red Bull konnte Pierre Gasly einige Erfolge feiern. Beimim Jahr 2020 konnte er seineneinfahren und auch in dieser Saison fuhr er beim. «Pierres Entwicklung in den letzten Jahren war beeindruckend und wir sind sicher, dass er noch besser werden kann», sagte AlphaTauri-Chef Franz Tost.Tsunoda konnte in seiner allerersten Formel-1-Saison nur streckenweise überzeugen und erst fünfmal in die Punkte fahren. Dennoch zeigt sich das Team zufrieden mit dem Japaner, der ständig dazulerne und immer besser werde.