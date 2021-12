Am Samstag standen in der 16. Runde der Serie A die Top 5 im Einsatz – und es kam zum Leaderwechsel. Weil Napoli das Spitzenspiel zuhause gegen Atalanta Bergamo 2:3 verlor, musste es den 1. Platz an Milan abtreten und fiel sogar noch hinter Meister Inter Mailand in den 3. Rang zurück.



Remo Freuler entschied das Spiel in Neapel in der 71. Minute mit seinem ersten Saisontreffer. Der Zürcher war mit einem Flachschuss mit links von der Strafraumgrenze erfolgreich. Atalanta kam so zum fünften Sieg in Folge und hat sich nach einem etwas harzigen Saisonstart der Spitze in den letzten Wochen genähert. In den letzten vier Runden machte es – genauso wie Meister Inter – auf Milan sechs und auf Napoli sogar acht Punkte gut.



Nach dem Sieg Atalantas ist das Spitzenquartett nun innerhalb von nur vier Punkten klassiert. Deutlich grösser ist der Abstand zu Platz 5. Atalanta liegt neun Punkte vor der AS Roma, die im zweiten brisanten Duell des Samstags vor eigenem Publikum gegen Meister Inter chancenlos blieb und 0:3 verlor. Das Schlussresultat stand dabei schon bei Halbzeit fest.



Der neue Leader Milan sorgte im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Salernitana ebenfalls früh für klare Verhältnisse. Die Mailänder schossen ihre Tore zum 2:0-Sieg in den ersten 18 Minuten.

Napoli - Atalanta Bergamo 2:3 (1:1)

- 25'000 Zuschauer.

Tore: 7. Malinowsky 0:1. 40. Zielinski 1:1. 47. Mertens 2:1. 66. Demiral 2:2. 71. Freuler 2:3. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler. (zap/sda)

