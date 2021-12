Eine Woche nach seinem NHL-Debüt kommt der junge Schweizer Goalie Akira Schmid zu seinem zweiten Einsatz von Beginn an. Trotz 25 Paraden kann der 21-jährige Emmentaler eine weitere Niederlage von New Jersey nicht verhindern.



Die Devils, die zum dritten Mal in Folge ohne ihren auf dem Covid-19-Protokoll stehenden Captain Nico Hischier antraten, unterlagen den Detroit Red Wings auswärts 2:5. Damit kassierten sie die neunte Niederlage aus den letzten zehn Spielen, die fünfte hintereinander. Schmid machte beim 1:0 für Detroit durch Dylan Larkin einen unglücklichen Eindruck, weil er einen von der Bande abspringenden Puck falsch einschätzte.



Larkin, der seinen ersten Hattrick in der NHL erzielte, war der Matchwinner für Detroit. Beim zweiten Tor des Amerikaners konnte sich der Zürcher Pius Suter einen Assist gutschreiben lassen. Auch Jonas Siegenthaler im Dress von New Jersey konnte (beim 1:1) einen Assist verbuchen. Der Zürcher Verteidiger war nur einer von zwei Devils-Spieler, der am Ende eine Plus-Bilanz aufwies.



Von den ursprünglich zehn am Samstag angesetzten Partien fanden wegen diversen Corona-Fällen nur die Hälfte statt. Gespielt wurde unter anderem auch in Raleigh, wo Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes gegen die Los Angeles Kings einen ungefährdeten 5:1-Heimsieg feierte. Dank dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen ist die Mannschaft des Bündner Stürmers in der Metropolitan Division an die Tabellenspitze vorgestossen.



Philipp Kuraschew musste sich mit den Chicago Blackhawks bei den zuvor fünf Partien sieglosen Dallas Stars 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. (zap/sda)