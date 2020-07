Sport

Sport-News

Sportnews: Alex Zanardi ist zurück auf der Intensivstation



Sport-News

Alex Zanardi zurück auf der Intensivstation +++ Lüthi im Training wieder zurückgebunden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tom Lüthi wiederum ausserhalb der Top 10

Nach dem Grand Prix von Spanien findet ebenfalls auf dem Circuit in Jerez de la Frontera der Grosse Preis von Andalusien statt. Wie schon in der Vorwoche, als er sowohl am Freitag wie auch im Rennen stürzte, lief es Tom Lüthi (Kalex) abermals nicht nach Wunsch. Der Emmentaler Moto2-Fahrer verpasste am ersten Trainingstag in Jerez den Vorstoss in die ersten zehn. Für Lüthi resultierte mit einer halben Sekunde Rückstand auf die Bestzeit des Italieners Marco Bezzecchi nur der 13. Platz.

Gar ganz am Ende der 30 Fahrer umfassenden Moto2-Rangliste erschien nach den zwei Trainingseinheiten am Freitag der Name von Jesko Raffin (NTS). Der Zürcher büsste mehr als 2,3 Sekunden auf die Spitze ein. In der Moto3-Kategorie reichte es dem Freiburger GP-Rookie Jason Dupasquier (KTM) mit rund 1,3 Sekunden Rückstand unter 31 Fahrern zum 25. Rang.

Bild: keystone

Zanardi zurück auf die Intensivstation

Der mit seinem Handbike verunglückte frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi muss gemäss italienischen Medienberichten wegen verschlechterten Gesundheitszustands zurück auf die Intensivstation. Der 53-Jährige war vor wenigen Tagen in ein Neurologie-Rehabilitationszentrum verlegt worden, weil es ihm besser zu gehen schien. Davor war er in einer Klinik in Siena in der Toskana betreut worden.

Zanardi hatte am 19. Juni bei einem Wettkampf in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Nach dem Unfall lag er im künstlichen Koma. Er war wegen seiner Kopf- und Gesichtsverletzungen dreimal operiert worden. Dann wurde seine Betäubung heruntergefahren.

Mitte der Woche hatte sein Sohn gesagt, der Verunglückte sei nicht mehr in Lebensgefahr. Es gebe «ermutigende Signale», sagte Niccolò Zanardi dem «Corriere della Sera». Sein Vater sei aber nicht bei Bewusstsein. (abu/sda)

Giro startet mit Einzelzeitfahren auf Sizilien

Der vom Mai in den Herbst verschobene 103. Giro d'Italia startet am 3. Oktober mit einem Einzelzeitfahren über 16 Kilometer von Monreale nach Palermo. Die erste Bergankunft der Italien-Rundfahrt steht in der 3. Etappe auf dem Ätna auf 1775 Meter Höhe an. Auf Sizilien endet der grosse Giro-Auftakt am 6. Oktober mit dem 4. Teilstück über 138 Kilometer von Catania nach Villafranca Tirrena, ehe die Rundfahrt auf dem Festland ihre Fortsetzung findet. Weitere Etappendetails sollen demnächst folgen.

In diesem Jahr findet der Giro wegen der Corona-Pandemie teilweise zeitgleich mit der Vuelta in Spanien statt. Nach der Tour de France (29. August bis 20. September) soll die Italien-Rundfahrt vom 3. bis 25. Oktober ausgetragen werden. Die Vuelta soll am 20. Oktober beginnen und am 8. November enden. (pre/sda)

The Giro d'Italia “re-starts” from Sicily: for the ninth time the Grande Partenza of the Giro will be in Sicily. Four stages will be held in the Region from 3 to 6 October, starting with an individual time trial from Monreale to Palermo. >>> https://t.co/a78p81VxEu pic.twitter.com/RYhvscBF6L — Giro d'Italia (@giroditalia) July 24, 2020

Nürburgring, Imola und Portimão im WM-Notkalender

Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring ist Medienberichten zufolge besiegelt. Demnach werde die Rennserie am 11. Oktober auf der Traditionsstrecke fahren. Das bislang letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring hatte vor sieben Jahren Sebastian Vettel im Red Bull gewonnen. Danach hatte es wegen der finanziellen Probleme der Streckenbetreiber keine Auftritte der Königsklasse des Motorsports mehr gegeben.

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen im portugiesischen Portimão am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grands Prix für dieses Jahr fest terminiert. Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi. Offen ist noch, ob die eigentlich für den Herbst angesetzten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien stattfinden können. (pre/sda)

Bild: AP

Keine Freinacht in Bern nach allfälligem YB-Meistertitel

Sollte der BSC Young Boys am Sonntag den Fussball-Schweizermeistertitel holen, wird es in Bern keine Freinacht geben. Das haben die Stadtbehörden am Freitag bekanntgegeben.

Wenn aus epidemiologischen Gründen die Zuschauerzahl im Wankdorf-Stadion begrenzt sei, könne die Stadt auch keine generelle Freinacht bewilligen. Das schreibt Berns Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie zur Begründung.

Am kommenden Sonntag trifft YB zuhause auf den FC Luzern. Rechnerisch ist es möglich, dass sich die Young Boys dann vorzeitig den Schweizermeistertitel sichern. Dies ist dann der Fall, wenn der FC St. Gallen am (morgigen) Samstag in Zürich nicht gewinnt und die Berner im Heimspiel siegen. (abu/sda)

Bild: sda

Liverpool-Captain als Fussballer des Jahres geehrt

Der englische Sportjournalisten-Verband «Football Writer's Association» (FWA) wählte Jordan Henderson vom englischen Meister Liverpool zum Fussballer der Saison 2019/20. Auf den Captain der Reds entfielen demnach mehr als ein Viertel der Stimmen.

Der 30-Jährige setze sich damit gegen Konkurrenten wie Kevin De Bruyne (Manchester City/2.), Marcus Rashford (Manchester United/3.) sowie Hendersons Teamkollegen Virgil Van Dijk (4.) und Sadio Mané (5.) durch. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Goalie Senn ist «Team-Rookie des Jahres»

Der Walliser Goalie Gilles Senn (24) wurde innerhalb seines AHL-Teams Binghamton Devils zum «Rookie des Jahres» gewählt. In der abgebrochenen Saison brachte es der frühere Davoser auf zwei NHL-Spiele bei den New Jersey Devils (mit einer Abwehrquote von 90,2 Prozent) und auf 27 Partien für Binghamton (90,1). (pre/sda)

Pretty obvious!@GillesSenn won 13 of his last 15 starts. pic.twitter.com/y3Sk5TQwHT — Binghamton Devils (@BingDevils) July 23, 2020

Wicky mit Chicago Fire vorzeitig out

Raphaël Wicky verpasst als Coach mit Chicago Fire die Achtelfinals des Wiedereinstiegs-Turniers der Major League Soccer in Orlando. Im letzten Gruppenspiel unterlag Chicago den Vancouver Whitecaps mit 0:2. Chicago beendet dadurch seine Gruppe mit drei Punkten im letzten Rang und ist ausgeschieden. Ein Punktgewinn hätte Chicago für ein Weiterkommen ausgereicht. Die sechs Top-2-Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die Achtelfinals. (pre/sda)

Tennis-Turniere in China für 2020 gestrichen

Die für diesen Herbst geplanten Profitennis-Turniere in China fallen aus. Dies teilten die Männer-Organisation ATP und die Frauen-Organisation WTA mit. Beide beriefen sich dabei auf eine Anordnung der obersten Sportbehörde Chinas im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Betroffen sind im Tennis unter anderem die China Open in Peking, das Masters-Turnier der Männer in Shanghai und die WTA-Finals der Frauen in Shenzhen. Beide Profiorganisationen kündigten an, weiter an einem neuen vorläufigen Kalender zu arbeiten. Die ATP will ihn innerhalb der kommenden zwei Wochen vorlegen.

Erwartet wird demnächst auch eine erneute Entscheid über das US Open. Das Grand-Slam-Turnier in New York soll eigentlich ab dem 31. August stattfinden. Erst vor wenigen Tagen allerdings sagten die Organisatoren des ATP-Turniers in Washington die Veranstaltung ab, mit der ab dem 14. August die ATP-Tour wieder beginnen sollte. Der Start der Frauen ist für den 3. August mit dem WTA-Turnier in Palermo geplant, eine Woche später soll in Prag sowie in Lexington im amerikanischen Bundesstaat Kentucky gespielt werden. (pre/sda)

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing. — ATP Tour (@atptour) July 24, 2020

Juventus muss das Feiern verschieben

Juventus Turin muss mindestens bis zum Sonntag warten, bis es den 36. Meistertitel der Klubgeschichte und den neunten am Stück feiern kann. In Udine verloren die Turiner 1:2.

Aus den verbleibenden drei Spielen daheim gegen Sampdoria Genua, in Cagliari und daheim gegen die AS Roma müssen sie höchstens noch drei Punkte holen – und dies auch nur für den Fall, dass Atalanta Bergamo seine letzten drei Partien allesamt gewinnt.

In Udine brachte der niederländische Innenverteidiger Matthijs De Ligt mit einem wuchtigen Vollristschuss aus 20 Metern kurz vor der Pause Juventus in Führung, aber Udinese glückte die Wende. Das Siegestor erzielte der Ivorer Seko Fofana in der 92. Minute.

Udinese - Juventus Turin 2:1 (0:1)

Tore: 42. De Ligt 0:1. 52. Nestorovski 1:1. 92. Fofana 2:1. (abu/sda)

Tyson-Comeback wird wahrscheinlicher

Das Show-Comeback des früheren Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson ist perfekt. Der 54-Jährige bestätigte auf Twitter, dass er am 12. September wieder in den Ring steigen wird. Sein Gegner ist nicht wie erwartet Evander Holyfield (57), sondern der ehemalige Mehrfach-Weltmeister Roy Jones Jr. (51).

Seit der Niederlage gegen Kevin McBride vor 15 Jahren ist der frühere Schwergewichts-Champion Tyson nicht mehr öffentlich in den Ring gestiegen. Seit einigen Wochen verbreitet er im Internet Videos, die ihn beim Training zeigen. (abu/sda/dpa)

Nürburgring als Formel-1-GP für 2020 im Gespräch

Der Nürburgring könnte noch dieses Jahr ein überraschendes Comeback in der Formel 1 feiern. Die Betreiber der Rennstrecke bestätigten generelle Gespräche über ein mögliches Deutschland-Rennen in diesem Jahr. Sieben Jahre nach dem bisher letzten Grand Prix auf der legendären Strecke ist einem Medienbericht zufolge der 11. Oktober als Renntag auserkoren.

Seit der Austragung 2013 hätten immer wieder Gespräche stattgefunden, sagte ein Pressesprecher des Nürburgrings: «Auch dieses Jahr haben wir miteinander gesprochen. Zu vermelden gibt es im Moment aber nichts». Wie das Online-Portal «motorsport-magazin.com» hingegen berichtete, scheint die Durchführung des Rennens auf dem Nürburgring nur noch eine Formsache zu sein.

Bei den Behörden von Rheinland-Pfalz selber ist die Formel-1-Option für den Nürburgring noch kein Thema. Eine Sprecherin des für Sport zuständigen Innenministeriums in Rheinland-Pfalz zeigte sich überrascht von den Überlegungen. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Ex-Weltmeister Manangoi vorläufig gesperrt

Wegen verpasster Dopingtests wurde der ehemalige 1500-m-Weltmeister Elijah Manangoi vorläufig suspendiert. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mit. Der 27-jährige Kenianer habe gegen die strengen Auflagen der täglichen Meldepflicht verstossen. Für eine Anhörung des Weltklasse-Läufers gebe es noch keinen Termin.

Manangoi gewann 2017 bei der WM in London Gold über 1500 m; zwei Jahre zuvor hatte er in Peking bereits Silber geholt. Er ist Commonwealth-Games-Sieger und Afrikameister mit einer 1500-m-Bestzeit von 3:28,80 Minuten. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

9 Festnahmen bei Feiern in Liverpool

Trotz der Corona-Pandemie haben in Liverpool tausende Fans den ersten Meistertitel des FC Liverpool seit 30 Jahren gefeiert. Die «Reds» hatten gestern Abend nach einem 5:3-Sieg gegen Chelsea im leeren Heimstadion den Meisterpokal erhalten. Draussen hatten sich rund 3000 Anhänger versammelt, um das Ereignis zu feiern.

Die Polizei meldete heute neun Festnahmen, unter anderem wegen Ruhestörung, Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung. Die stellvertretende Polizeichefin der Stadt bedankte sich bei der BBC «bei der überwältigenden Mehrheit der Liverpool-Fans, die sich an die Bitte hielten und zuhause blieben, um dort zu feiern.» (ram)

Marquez darf nach Armbruch wieder fahren

Der MotoGP-Weltmeister Marc Marquez darf wenige Tage nach einem Oberarmbruch und einer Operation beim GP von Andalusien am Sonntag in Jerez starten. Am Donnerstagnachmittag bestand der Spanier den medizinischen Check an der Rennstrecke.

Marquez, der vergangenen Sonntag beim Saisonauftakt in Jerez schwer gestürzt war, traf am Donnerstag an demselben Ort ein. «Zurück an der Rennstrecke. Positives Gefühl», schrieb das Honda-Team auf Twitter zu einem Foto von Marquez. Dem 27-Jährigen war am Dienstag in Barcelona eine Titanplatte im rechten Arm eingesetzt worden, um den Knochen zu stabilisieren. (ram/sda)

Back at the track. Feeling positive. pic.twitter.com/LhH08OnnuG — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 23, 2020

Maskenpflicht für NFL-Fans

Bei sämtlichen NFL-Spielen mit Zuschauern in der kommenden Saison müssen alle Fans eine Schutzmaske tragen. Dies teilte der Sprecher der NFL, Brian McCarthy, am Mittwoch mit. Wie viele Zuschauer angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt in die NFL-Arenen dürfen, hängt vom Standort des Teams ab. Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles etwa wollen alle ihre Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere – beispielsweise die Green Bay Packers, Los Angeles Rams oder Pittsburgh Steelers – wollen die Zahl der Fans begrenzen.

Die NFL will ihre Saison am 10. September mit dem Spiel des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eröffnen. In den USA sind die Infektionszahlen weiter hoch. Daher sind die Zweifel an einem regulären Start weiter gross. (ram/sda/dpa)

Die 14 geilsten NFL-Stadien

NBA-Testspiele in der Bubble

In der Atmosphäre einer Turnhalle fanden in Orlando die ersten Testspiele vor der NBA-Rückkehr statt. Im ersten Duell zweier NBA-Teams nach vier Monaten Corona-Pause gewann Titelkandidat Los Angeles Clippers gegen Orlando Magic 99:90. Die Washington Wizards verloren gegen die Denver Nuggets 82:89. Später spielten noch die New Orleans Pelicans gegen die Brooklyn Nets und die Sacramento Kings gegen die Miami Heat.

Dabei waren erstmals die drei Spielfelder zu sehen, auf denen die NBA ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und beenden möchte. Auf dem Parkett war neben den für das Spiel notwendigen Linien und einem grossen NBA-Logo in der Mitte nur noch in schwarzen Grossbuchstaben der Slogan «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) zu sehen. Die üblichen Farben und Sponsorenlogos fehlten ebenso wie Symbole der Mannschaften. Einzig ein paar Werbe-Banden waren aufgestellt und in Betrieb. (ram/sda/dpa)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter