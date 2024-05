Fail-Dienstag

Weil wir ohne sie den Dienstag (fast) nicht mehr überstehen: Fails, Fails, Fails!

Die Entstehung dieses FailDis ist so einfach wie unspektakulär: Madeleine war in den Ferien und ich nicht. Et voilà.

Die unspektakuläre Entstehung soll aber nicht heissen, dass ich mir nicht weniger Mühe gegeben habe, für euch die unterhaltsamsten Fails aus den Tiefen des Internets zu suchen.

Ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis mindestens so zufrieden wie ich. Viel Spass!

Beginnen wir direkt mit dem am schlimmsten anzusehenden GIF:

R.I.P. Pizza ...

Das war an dem Tag wohl nicht seine beste Idee.

Wir sind sicher, dass es ihm gut geht … okay, ziemlich sicher, dass es ihm nicht mega schlecht geht.

So schnell kann ein Spiel zu Ende sein.

Zum Glück ist es jetzt endlich wieder warm genug, damit sowas nicht mehr passiert.

Gut gerettet. Aber stell dir vor, du läufst über zwei Stunden, und auf dem letzten Meter ...

Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das noch viel dümmer hätte ausgehen können.

Warum ist er eigentlich so überrascht?

Den hat sie wohl tiefer erwartet.

Ihr Gesicht spricht 1000 Bände … oder so.

Ein Fail an der Hochzeit? Nicht während seiner Schicht als Trauzeuge.

Hier kommen wieder ein paar Bilder … beziehungsweise eines

Natürlich sind Tattoos sehr individuell und Geschmackssache, aber das ... 😅

Ach, lass sie doch, sie ist alt genug!

Er wird wohl nicht mehr zurückrufen …

Unterschätze nie die Sprungkraft einer Katze.

Leider wissen wir nicht, ob sie trotzdem ja gesagt hat.

Ein kleines Quiz zur Abwechslung: Ratet mal, wer gar keinen Bock auf die Taufe hat.

Okay, sagen wir einfach, es sei ein Ast.

Wir sind ja auch keine Kugelstoss-Experten, aber dass der Rucksack da nicht ideal platziert ist, hätten wir auch gewusst.

Ein Oldie, der aber immer wieder beweist, dass Streiten sich selten lohnt.

Der arme Hund.

Er hat sich doch erschrocken.

Mensch 0, Maschine 1.

Die Entstehung dieses Fails hätten wir ja nur zu gerne mitangesehen.

Auf diesen Moment hat jemand ganz lange und geduldig gewartet.

Immerhin gibt sie nicht gleich beim ersten Versuch auf.

Was sie wohl erwartet hat? 😅

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Wie heisst es so schön, freu dich nicht zu früh.

Bonus-Win

Er hat sich die nächste Hochzeit definitiv verdient!