Joe Thornton unterschreibt bei den Maple Leafs

Bild: keystone

Das Comeback des Weltstars Joe Thornton auf Schweizer Eis wird wie erwartet von kurzer Dauer sein.Der 41-Jährige unterschrieb bei den Toronto Maple Leafs einen Vertrag für die kommende Saison, die Anfang Januar beginnen dürfte. Thornton, der Nummer-1-Draft von 1997, trug seit Ende 2005 das Shirt der San Jose Sharks.

Bis zur Wiederaufnahme der NHL spielt Thornton für den HC Davos. Thornton ist mit einer Davoserin verheiratet und besitzt seit einem Jahr den Schweizer Pass. Er spielt bis Anfang Dezember fast zum Nulltarif für die Bündner, weil er sich wettkampfmässig für die nächste NHL-Saison, die frühestens im Januar beginnt, in Form bringen will. Das Salär bei den Maple Leafs beträgt dann 700'000 Dollar. (sda)

Fabienne Schlumpf brilliert mit Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf trumpfte an den Halbmarathon-Weltmeisterschaften im polnischen Gdynia mit einem Schweizer Rekord in 1:08:38 Stunden gross auf. Die 29-jährige Züricherin belegte Platz 13.

Schlumpf senkte ihre bisherige Bestmarke um rund 2 Minuten und unterbot auch den Schweizer Rekord von Martina Strähl um 51 Sekunden. Am 12. August 2018 feierte Schlumpf in Berlin mit dem Gewinn von EM-Silber über 3000 m Steeple ihren grössten Erfolg auf der Bahn. Auf dieser Strecke wollte sie ursprünglich auch an den Olympischen Spielen in Tokio antreten, die Verschiebung ins Jahr 2021 führte jedoch zur einer Planänderung. Sie wechselt nun früher als geplant zum Marathon und versucht auf der Strecke über 42,195 km das Olympia-Ticket zu lösen. Das spezifische Training zahlte sich in Gdynia bereits aus.

Schlumpf verlor gleich zu Beginn den Kontakt zur Spitzengruppe, denn die schlug ein Weltrekord-Tempo an. Die Schweizerin als eine der ersten Verfolgerin lief deshalb den grössten Teil des Rennens solo und profitierte nicht vom Windschatten. Als Siegerin lief die Kenianerin Peres Jepchirchir ein. In 1:05:16 stellte sie den Weltrekord für ein reines Frauenrennen auf. In gemischten Feldern liegt die Bestmarke bei 1:04:31.

Bild: keystone

Doppelsieg durch Roth und Albin

Joel Roth und Vital Albin sorgten an der Mountainbike-Europameisterschaft im Tessin bei der U23 für einen Schweizer Doppelsieg. Der 21-jährige Aargauer Roth siegte am Monte Ceneri fünf Sekunden vor dem 22-jährigen Bündner Albin und 27 Sekunden vor dem Italiener Juri Zanotti.

Roth hatte bereits neun Tage zuvor an der WM mit Silber reüssiert. (sda)

Bild: keystone

Xamax fügt GC erste Niederlage zu

Neuchâtel Xamax, einer der beiden Absteiger, nimmt nach dem mit zwei Niederlagen misslungenen Saisonstart Fahrt auf. Nach dem klaren Sieg in Thun brachten die Neuenburger auf der Maladière den Grasshoppers die ersten Punktverluste und die erste Niederlage bei. GC behält mit neun Punkten die alleinige Führung, weil Winterthur und Schaffhausen im Verfolgerduell remisierten (2:2).

Das einzige Tor in Neuenburg fiel schon nach elf Minuten. Louis Mafouta erzielte es mit einem abgelenkten Freistoss aus über 20 Metern. Xamax hatte den 26-jährigen Offensivspieler Mafouta, Bürger der Zentralafrikanischen Republik, auf diese Saison aus Grasse, aus der vierten französischen Division, verpflichtet.

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 1:0 (1:0). - 2870 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tor: 11. Mafouta 1:0.

Erster Saisonsieg des FC Thun

Im vierten Spiel hat der Absteiger FC Thun in der Challenge League erstmals gewonnen. Die Berner Oberländer siegten beim punktelosen FC Chiasso 2:0.

Mit vier Punkten aus vier Spielen konnten es die erstmals von Carlos Bernegger gecoachten Thuner gerade noch abwenden, der am schwächsten startende Absteiger in der Geschichte der Challenge League (seit 2003/04) zu werden. Nur Aarau in der Saison 2015/16 fing mit drei Punkten (drei Unentschieden) in den ersten vier Runden noch schlechter an.

In Chiasso hatten die Berner Oberländer Glück, dass sie nicht in Rückstand kamen. Die Chiassesi trafen in der ersten Halbzeit zweimal den Pfosten. Das Blatt wendete sich, als einer der Pfostenschützen, Luka Stevic, früh in der zweiten Halbzeit mit einer Gelb-roten Karte hinausgestellt wurde. Drei Minuten später wechselte Bernegger den von Stoke City ausgeliehenen Deutschen Gabriel Kyeremateng ein, und wieder gut drei Minuten später erzielte Kyeremateng mit einem Schlenzer das 1:0. Nach 7 Minuten doppelte Nuno da Silva nach.

Chiasso - Thun 0:2 (0:0). - 300 Zuschauer. - SR Huwiler.

Tore: 64. Kyeremateng 0:1. 74. Da Silva 0:2.

Bemerkungen: 15. Pfostenschuss Stevic (Chiasso). 31. Pfostenschuss Bahloul (Chiasso). 57. Gelb-rote Karte gegen Stevic (Chiasso). (sda)

Die weiteren Spiele der Runde:

Winterthur - Schaffhausen 2:2 (2:1). - 1800 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 9. Prtajin 0:1. 24. Pepsi 1:1. 37. Arnold 2:1. 87. Pepsi (Eigentor) 2:2.

Wil - Kriens 0:1 (0:0). - 470 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tor: 82. Abubakar 0:1. Bemerkungen: 28. Pfostenschuss Fazliu (Wil). 60. Freistoss von Fazliu an den Pfosten.

Stade Lausanne-Ouchy - Aarau 1:1 (1:0). - 240 Zuschauer. - SR Jancevski.

Tore: 6. Lahiouel 1:0. 63. Rrudhani 1:1.

PSG nutzt Überzahl zu klarem Sieg

Zum Auftakt der 7. Runde der französischen Meisterschaft hat Paris Saint-Germain den fünften Sieg am Stück errungen. PSG setzte sich in Nîmes mit 4:0 durch.

Schon nach 12 Minuten wurde Nîmes' Verteidiger Loïck Landré wegen eines üblen Fouls mit der Roten Karte des Platzes verwiesen. Die Pariser, die in der Ligue 1 mit zwei Niederlagen begonnen hatten, münzten die Überzahl in den deutlichen Sieg um, zu dem Kylian Mbappé zwei Tore beitrug. Drei der vier Tore fielen in der letzten Viertelstunde.

Nîmes - Paris Saint-Germain 0:4 (0:1).

Tore: 32. Mbappé 0:1. 78. Florenzi 0:2. 83. Mbappé 0:3. 88. Sarabia 0:4.

Bemerkungen: 12. Rote Karte gegen Landré (Nîmes/Foul). (sda)

Ulissi schnappt Leader Almeida den Sieg weg

Die 13. Etappe des Giro d'Italia über 192 überwiegend flache Kilometer von Cervia nach Monselice ging an Diego Ulissi. Der Italiener setzte sich im Sprint eines ausgedünnten Feldes vor Joao Almeida und dem Österreicher Patrick Konrad durch. Eine Vorentscheidung im Kampf um den Etappensieg war an den beiden einzigen Hindernissen des Tages gefallen – auf den letzten 30 Kilometer vor dem Ziel. An dem zweiten Anstieg zum Calaone distanzierten die Gesamtklassements-Fahrer die sprintstarken Fahrer wie Peter Sagan oder Arnaud Démare.

An der Spitze des Gesamtklassements brachte die 13. Etappe nur kleine Veränderungen. Angeführt wird das Klassement weiterhin vom Portugiesen Joao Almeida. Dank den Bonifikationen für seinen 2. Platz liegt der Fahrer vom Team Deceuninck-Quick Step neu 40 Sekunden vor dem Niederländer Wilco Keldermann. (pre/sda)

🇬🇧 Stage 13, Watch now the Last Km!



🇮🇹 Tappa13, Guarda l'ultimo chilometro!



🇫🇷 Étape 13, Regardez le dernier km !



🇪🇸 Etapa 13, Mira ahora el Último Km!#Giro pic.twitter.com/m6y7NUAQIq — Giro d'Italia (@giroditalia) October 16, 2020

Servette-Stürmer Ajdini mit Covid-19

Der junge Servette-Stürmer Alban Ajdini wird positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich in Isolation begeben.

Der 21-Jährige war mit der U21-Nationalmannschaft des Kosovo engagiert und hatte nach seiner Rückkehr keinen Kontakt mit dem Rest der Mannschaft von Servette.

Er steht mindestens für die Super-League-Partie am Samstag gegen die Young Boys nicht zur Verfügung. (sda)

Alban Ajdini testé positif au COVID-19.



De retour de la sélection espoir du Kosovo, il a été testé positif et mis immédiatement en isolement. Il n’a eu aucun contact avec ses coéquipiers depuis son arrivée à Genève.



Plus d'infos 👉 https://t.co/Ljp6ojcO73 pic.twitter.com/7iOk6F3LHN — Servette FC (@ServetteFC) October 16, 2020

Lüthi noch mit viel Luft nach oben

Nichts Neues bei Tom Lüthi: Der 34-jährige Emmentaler, am vergangenen Sonntag Fünfter in Le Mans, kam auch am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Aragonien nicht auf Touren. Der Kalex-Fahrer belegte in der Moto2-Kategorie in der Tagesrangliste den 18. Rang, 1,157 Sekunden hinter dem Trainingsschnellsten Fabio Di Giannantonio. Um am Samstag direkt ins Q2 zu kommen, muss sich Lüthi im dritten Training steigern und mindestens Rang 14 belegen.

Die vier Titelanwärter klassierten sich allesamt in den Top 6: WM-Leader Luca Marini (150 Punkte) als Fünfter, seine Verfolger Enea Bastianini (135 Punkte) als Sechster, Marco Bezzecchi (130 Punkte) als Zweiter und Sam Lowes (128 Punkte) als Dritter. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka im Viertelfinal ausgeschieden

Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka scheiterte beim ATP-Turnier in St. Petersburg im Viertelfinal. Die Weltnummer 18 unterlag dem sechs Positionen besser klassierten Kanadier Denis Shapovalov 4:6, 5:7, der ohne Satzverlust in die Halbfinals einzog. (pre/sda)

Denis the Menace!



A huge victory for @denis_shapo - beating Wawrinka 6-4 7-5 to set up a big Race-to-London clash with Rublev in St Petersburg pic.twitter.com/zauFruBx05 — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2020

Zwei weitere Spiele verschoben

Die positiven Corona-Fälle bei Fribourg-Gottéron und Lugano haben zwei weitere Spielverschiebungen in der National League zur Folge. Neu können auch die Spiele zwischen Davos und Lugano am Dienstag und Fribourg gegen Genève-Servette am kommenden Freitag nicht stattfinden. Sie wurden nun am 27. Dezember respektive am 5. Januar in den Kalender aufgenommen.

Die beiden Neuansetzungen folgen auf Anweisung der kantonalen Behörden im Tessin und in Freiburg. Die Kantonsärzte verlängerten respektive bestätigten die Quarantäne für die beiden vom Coronavirus betroffenen Mannschaften bis am Donnerstag, 22. Oktober. Speziell: Gemäss eigenen Angaben darf Lugano ab dem Samstag trotz der Quarantäne-Anordnung trainieren. Es sei den Spielern erlaubt, mit ihrem Auto individuell ins Stadion zu fahren und gemeinsam mit den Kollegen – ohne Kontaktaufnahme mit anderen Personen – zu trainieren. (pre/sda)

L’Hockey Club Lugano ha ricevuto poco fa dal Medico Cantonale nuove indicazioni dopo i tre casi di positività al COVID-19 emersi nei giorni scorsi.



👉 https://t.co/ycZojylXuG pic.twitter.com/HoO1sXTIcZ — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 16, 2020

PET-Boxen sollen Hockey-Spielerbänke sicherer machen

Die Covid-19-Task-Force der National League hat entschieden, am heutigen zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern im Hallenstadion einen Pilotversuch mit PET-Boxen auf der Spielerbank des ZSC durchzuführen. An der Bande bei den Spielerbänken werden zudem grüne Klebebänder im Abstand von 1,5 Meter angebracht. Sie bezeichnen die «Safe Zones», wo ein Spieler stehen darf. Dazwischen gilt «Parkverbot», dort befindet sich die Wechselzone. Ziel der Spielerbank-Boxen ist es, den Spielern und Staff auch im Spielbetrieb mit dieser Massnahme eine zusätzliche Sicherheit zu geben. (pre)

Heute Abend: Plexiglasscheiben auf der ZSC-Spielerbank

Ein Testversuch für das @SwissIceHockey zum Schutz vor dem #Coronavirus

👉🏻 https://t.co/lcJIniTMwl pic.twitter.com/LCPrPtOVlS — ZSC Lions (@zsclions) October 16, 2020

Lausanne und Fribourg tauschen Spieler

Lausanne und Fribourg einigen sich auf einen Spielertausch. Der Verteidiger Noah Schneeberger wechselt per sofort von Gottéron zu den Waadtländern, den umgekehrten Weg geht der Stürmer Mauro Jörg. Der 32-jährige Schneeberger war 2018 von Davos zu Fribourg gestossen. Der WM-Teilnehmer von 2016 konnte sich in Freiburg nie wirklich durchsetzten. Letzte Saison wurde er für 24 Partien an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen.

In dieser Saison kam Schneeberger, der nun bis Ende der laufenden Meisterschaft bei den Lausannern unterschrieb, noch zu keinem Einsatz in der National League. Keine Chance in den ersten Partien erhielt auch Mauro Jörg. Der 30-jährige Stürmer mit der Erfahrung von über 600 Partien in der höchsten Schweizer Liga war erst im Sommer von Lugano nach Lausanne gezogen. Bei Gottéron steht er nun bis in den Frühling 2022 unter Vertrag. (pre/sda)

Le Lausanne HC et @FrGotteron ont conclu un accord pour l'échange de Noah Schneeberger et Mauro Jörg !



Nous sommes très heureux d'accueillir Noah au sein de la famille du LHC et nous souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière à Mauro ! 🦁 pic.twitter.com/79Ma2QcGCk — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) October 16, 2020

Schweizer Weltcup-Anlässe ohne Zuschauer

Die Weltcup-Anlässe im Ski alpin und Skispringen in der Schweiz finden in diesem Winter grundsätzlich ohne Zuschauer statt. Dies beschlossen die Veranstalter und Swiss-Ski, auch nach Rücksprache mit Swiss Olympic, als Massnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Betroffen sind die alpinen Rennen in St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana und Lenzerheide sowie das Skispringen in Engelberg. Die Veranstalter behalten sich vor – je nach Entwicklung der Pandemie – Anpassungen beim Zuschauerkonzept vorzunehmen.

«Oberstes Ziel ist es, im Weltcup-Winter 2020/2021 alle Heim-Events trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich durchzuführen», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung. Bei den Veranstaltern sorgt der Entscheid für Planungssicherheit. Sie behalten sich vor – je nach Entwicklung der Pandemie – Anpassungen beim Zuschauerkonzept vorzunehmen.

So könnten allenfalls einige Gäste in spezifischen Aufenthaltszonen abseits des eigentlichen Geschehens den Wettkämpfen beiwohnen. Auf Zuschauertribünen, Fandörfer und Festzelte rund um den Zielbereich werde aber verzichtet. Auch öffentliche Siegerehrungen oder Startnummernauslosungen gibt es nicht. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

12 Corona-Fälle bei Omlins Montpellier

Der französische Ligue-1-Klub Montpellier meldet zwölf positiv auf das Coronavirus getestete Teammitglieder. Gemäss der Zeitung «Midi Libre» ist auch der Schweizer Torhüter Jonas Omlin unter den Betroffenen. Nebst Omlin seien sieben weitere Spieler sowie vier Betreuer, unter ihnen auch Trainer Michel Der Zakarian, positiv getestet worden. Sie sind alle isoliert worden, wie der Klub verkündete.

Omlin hatte beim 1:2 im Testspiel gegen Kroatien vor gut einer Woche sein Debüt im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft gegeben und war erst am Mittwoch aus dem Camp des Teams nach Frankreich zurückgekehrt. Bereits diesen Sommer hatte Montpellier mit sieben Infizierten einen grösseren Corona-Ausbruch im Team zu beklagen gehabt. Ob das Ligue-1-Spiel der 7. Runde am Sonntag auswärts gegen Monaco stattfinden kann, ist noch unklar. (pre/sda)

