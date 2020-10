Sport

Sportnews: Tao Geoghegan Hart gewinnt den Giro d'Italia 2020



Tao Geoghegan Hart ist Giro-Sieger +++ Hamilton überholt Schumacher dank Sieg in Portugal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tao Geoghegan Hart dreht den Spiess im Zeitfahren um

Tao Geoghegan Hart heisst der Gesamtsieger des 103. Giro d'Italia. Der Brite vom Team Ineos Grenadiers entscheidet im abschliessenden Zeitfahren in Mailand das Duell mit Jai Hindley zu seinen Gunsten.

Der im Maglia rosa gestartete Australier Hindley lag vor der 21. und letzten Etappe ex aequo mit Geoghegan Hart an der Spitze des Gesamtklassements. Nach den letzten 15,7 km trennte das Duo letztlich 39 Sekunden. Gesamtdritter wurde der Niederländer Wilco Kelderman.

Geoghegan Hart ist erst der zweite Fahrer aus Grossbritannien nach Chris Froome im Jahr 2018, der die Italien-Rundfahrt gewinnt. Der letzte Tagessieg ging an Geoghegan Harts Teamkollegen Filippo Ganna. Für den Zeitfahr-Weltmeister aus Italien war es bereits der vierte Etappenerfolg in diesem Giro. (dab/sda)

📽️The Last Km before entering the history books. Bravo @taogeoghegan!



📽️L'Ultimo Km prima di entrare nella storia. Bravo @taogeoghegan!



📽️El último kilómetro antes de hacer historia. ¡Bravo @taogeoghegan!



📽️Le dernier km pour entrer dans l'histoire ! Bravo @taogeoghegan!#Giro pic.twitter.com/08ZoHAZgGb — Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020

Hamilton überholt Schumacher dank Sieg in Portugal

Lewis Hamilton gewinnt im Mercedes hoch überlegen den Grand Prix von Portugal und macht sich mit seinem 92. Sieg zum alleinigen Rekordgewinner in der Formel 1. Der Engländer siegte bei der Premiere in Portimão vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull.

Hamilton blieb nach einer durch leichten Regen verursachten ungewöhnlichen ersten Phase, in der er zwischenzeitlich auf den 3. Platz zurückgefallen war, über die restliche Distanz souverän. Nach der Übernahme der Führung drehte der Brite schnell einmal einsam seine Kreise. In der Gesamtwertung baute Hamilton als Führender seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Bottas um acht auf 77 Punkte aus.

Das Team Alfa Romeo ging leer aus. Kimi Räikkönen verpasste sein zweites zählbares Ergebnis in dieser Saison nach Rang 9 im Grand Prix der Toskana in Mugello als Elfter knapp. Antonio Giovinazzi, der zweite Fahrer des Zürcher Rennstalls, wurde Fünfzehnter. (dab/sda)

Lüthi am Tiefpunkt - Sturz in der ersten Runde

Die Negativ-Spirale bei Tom Lüthi dreht sich weiter nach unten. Im Grand Prix von Teruel stürzte der 34-jährige Emmentaler unverschuldet schon in der ersten Kurve.

Nach Rang 26 im Qualifying, dem schlechtesten Startplatz seit 2014 (Rang 27 in Argentinien), wäre es für Lüthi ohnehin schwierig geworden, in die Punkteränge zu fahren. Das «Unmögliche» war dann schon nach der ersten Kurve nicht mehr möglich. Der 20-jährige Malaysier Kasma Daniel riss Lüthi mit seinem Sturz ebenfalls ins Elend. Wenigstens konnte Lüthi in der Gesamtwertung den 9. Rang behaupten.

In der WM-Gesamtwertung hat der britische Pole-Setter Sam Lowes mit dem dritten Sieg in Serie die Führung übernommen. Der 30-jährige Kalex-Fahrer, der wie Lüthi erfolglos eine Saison lang MotoGP-Luft geschnuppert hat (fünf WM-Punkte 2017), gewann souverän vor Fabio Di Giannantonio (8,4 Sekunden zurück) und Enea Bastianini (10,8). (dab/sda)

Bild: www.imago-images.de

Morbidelli gewinnt GP von Teruel

Franco Morbidelli feierte im Grand Prix von Teruel in Alcañiz seinen zweiten Triumph in der Königsklasse. Der 25-jährige Italiener, 2017 Weltmeister in der Moto2-Kategorie, hielt auf seiner Yamaha während des ganzen Rennens das Suzuki-Duo mit Alex Rins und Joan Mir in Schach und siegte mit mehr als zwei bzw. fünf Sekunden Vorsprung.

Pole-Mann Takaaki Nakagami vergab mit einem Sturz in der 3. Kurve in Führung liegend nicht nur den ersten japanischen Podestplatz seit 2012 (Katsuyuki Nakasuga), sondern auch seine letzte Chance auf den WM-Titel.

Für die Nachfolge von Marc Marquez, der sein Comeback erst im nächsten Saison geben wird, kommen nach 11 von 14 Saisonrennen noch sechs Fahrer in Frage. Der noch sieglose Mir führt mit 137 Zählern vor Quartararo (123), Maverick Viñales (118), Morbidelli (112), Andrea Dovizioso (109) und Rins (105). (dab/sda)

Bild: keystone

Auch Olten in Quarantäne

Auch der EHC Olten befindet sich für zehn Tage in Quarantäne - weil ein Spieler der Swiss-League-Equipe positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden ist.

Der Solothurner Kantonsarzt entschied, dass die Mannschaft und der Coaching-Staff in Quarantäne müssen. Die drei Partien dieser Woche gegen Thurgau (am Dienstag), in La Chaux-de-Fonds (Freitag) und gegen Langenthal (Sonntag) sind verschoben.

Von 19 Partien in der Swiss League bis nächsten Sonntag können maximal neun ausgetragen werden. (dab/sda)

Bild: keystone

Kreuzbandriss bei Killian Peier

Pech für Killian Peier! Der 25-jährige Westschweizer zieht sich bei seinem Sturz am Samstag an den Schweizer Meisterschaften in Einsiedeln eine schwere Knieverletzung zu.

Peier stürzte im ersten Durchgang nach der Landung und riss sich dabei das vordere Kreuzband im rechten Knie, wie Untersuchungen am Samstagabend ergaben. Zudem zog sich Peier eine Schnittwunde am Kinn zu.

Der WM-Bronzemedaillengewinner von der Grossschanze von 2019 in Seefeld wird nächste Woche operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. (dab/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

GC schliesst dank Joker Schmid zu Lausanne-Ouchy auf

Die Grasshoppers haben in der 6. Runde der Challenge League nach Punkten zum überraschenden Leader Stade Lausanne-Ouchy aufgeschlossen. Gegen Schaffhausen kamen die Zürcher dank dem eingewechselten Dominik Schmid zum späten 2:1-Sieg.

Vor 2380 Zuschauern im Letzigrund war GC unmittelbar vor der Pause durch Nikola Gjorgjev in Führung gegangen. Rodrigo Pollero glich drei Minuten nach dem Wiederanpfiff für die Gäste mit seinem bereits sechsten Saisontor aus. Dem erneut auffälligen Liga-Topskorer gehörte damit die Hauptrolle am Samstagabend trotzdem nicht. Dominik Schmid, in der 69. Minute einwechselt, avancierte mit dem Tor zum 2:1 in der 89. Minute zum späten Matchwinner für GC.

Dank dem Sieg gegen Schaffhausen und dem torlosen Spiel zwischen Leader Stade Lausanne-Ouchy und Wil präsentiert sich die Lage an der Tabellenspitze für GC wieder attraktiver. Gefahr, am Sonntag bereits wieder auf den 3. Rang abzurutschen, läuft das Team von Joao Pereira vorerst nicht. Das Spiel vom Sonntag zwischen den im 3. Rang klassierten Winterthurern und dem punktlosen Schlusslicht Chiasso konnte aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. (sda)

Bild: keystone

Ajax gewinnt 13:0 und stellt Rekord auf

Ajax Amsterdam hat mit einem 13:0 bei Venlo seinen höchsten Sieg in der niederländischen Eredivisie gefeiert. Mann des Spiels war der 19-jährige Lassina Traoré, der fünf Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete. Bisheriger Klubrekord von Ajax war nach Angaben niederländischer Medien ein 12:1 gegen Vitesse Arnhem vor 48 Jahren.

Mit dem Kantersieg übernahm der Champions-League-Teilnehmer aus Amsterdam vorerst die Führung in der Tabelle. Am Sonntag könnte Eindhoven mit einem Erfolg im Spitzenspiel bei Arnhem wieder vorbeiziehen. (zap/sda/dpa)

Makkelie maakt een einde aan de ongeëvenaarde slachtpartij in Venlo. Ruim 48 jaar nadat Ajax met 12-1 van Vitesse won en op de dag af tien jaar na de 10-0 bij PSV-Feyenoord, scherpen de Amsterdammers hun eigen record aan: 0-13! #vvvaja https://t.co/bLt6cqLmPx pic.twitter.com/edk3AmEcZU — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) October 24, 2020

