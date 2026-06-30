Serena Williams verabschiedet sich bei ihrem Comeback früh. Bild: keystone

Serena Williams verliert bei Comeback + Golubic souverän + Waltert chancenlos

Serena Williams verliert bei ihrem Comeback im Einzel in der 1. Runde des Rasen-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Viktorija Golubic siegt derweil souverän, für Simona Waltert ist das Turnier aber auch schon vorbei. Das sind die Fakten des 2. Turniertages.

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Serena Williams verliert bei Comeback

Serena Williams misslingt das Comeback vier Jahre nach ihrem Rücktritt gründlich. In der 1. Runde von Wimbledon unterliegt die 23-fache Grand-Slam-Siegerin der Weltnummer 87 Maya Joint 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Die 44-jährige Williams wehrte zwar im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball in bekannter Manier ab, geriet aber dann im dritten Satz gleich wieder ins Hintertreffen. Nach knapp zweieinhalb Stunden war das Comeback im Einzel fürs Erste wieder zu Ende.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/Wimbledon

Golubic meistert Pflichtaufgabe

Golubic (WTA 62) erfüllte die Pflichtaufgabe gegen die Weltnummer 215 Schymanowitsch trotz einer Schwächephase im zweiten Satz letztlich souverän. In den letzten beiden Jahren war die 33-jährige Zürcherin beim Rasen-Grand-Slam-Turnier jeweils gleich zum Auftakt gescheitert. Nun trifft sie am Donnerstag auf die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 17).

Golubic hatte die Partie über weite Strecken im Griff und war die solidere und variablere Spielerin. Einzig im zweiten Durchgang musste sie sich vorübergehend vom Powertennis der vier Jahre jüngeren Osteuropäerin dominieren lassen. Erst einmal, vor drei Jahren am French Open, hatte Schymanowitsch das Hauptfeld eines Major-Turniers und dabei die 2. Runde erreicht.

Viktorija Golubic setzt sich in Wimbledon gegen Irina Schymanowitsch durch und steht in der 2. Runde. Bild: keystone

Dafür fehlte ihr diesmal viel. Der dritte Satz und damit die Partie wurde wieder eine klare Beute von Golubic. Nach gut eindreiviertel Stunden nutzte die Schweizerin ihren ersten Matchball.

Nun steht Golubic in der 2. Runde und darf auf einen ähnlichen Exploit wie 2021 hoffen, als sie beim Rasen-Höhepunkt bis in die Viertelfinals vorgestossen war. Die nächste Hürde ist höher, aber nicht unüberwindbar. Jasmine Paolini stand zwar vor zwei Jahren beim French Open und in Wimbledon im Final und etablierte sich zwischenzeitlich in den Top 10. Danach konnte die nur 1,63 m kleine Toskanerin aber nicht mehr ganz an diese grossen Erfolge anknüpfen.

Die 1. Runde überstand Paolini mit viel Mühe mit 7:5 im dritten Satz gegen die Qualifikantin Robin Montgomery. Auch hat Golubic drei von vier Duellen gewonnen. Das letzte liegt allerdings bereits vier Jahre zurück und ging an die Italienerin.

Tränen der Erleichterung bei Swiatek

Am Ende brach sie beim Siegerinterview in Tränen aus. Iga Swiatek hat schwierige Monate hinter sich. Nach ihrem sechsten Grand-Slam-Titel vor einem Jahr in Wimbledon passte bei der Polin nicht mehr viel zusammen. In diesem Jahr ist sie noch ohne Finaleinzug, beim einzigen Vorbereitungsturnier auf Rasen in Bad Homburg scheiterte sie bereits in der Startrunde. Auch gegen Taylor Townsend, die Nummer 79 der Welt, tat sich Swiatek sehr schwer, sie setzte sich aber am Ende in gut zwei Stunden 6:1, 2:6, 6:3 durch. «Ich habe in diesem Jahr glaub noch keinen dritten Satz gewonnen», meinte sie schluchzend. Was allerdings nicht stimmt, es war der vierte Sieg über drei Sätze.

Swiatek brach nach dem Sieg in Tränen aus. Video: SRF

Rybakina ebenfalls mit Mühe

Mühe bekundete auch die als Nummer 2 gesetzte Jelena Rybakina, doch auch die Kasachin setzte sich gegen Loïs Boisson (WTA 154) in drei Sätzen 6:4, 1:6, 6:3 durch. Die Wimbledonsiegerin von 2022 und Champion in Melbourne Anfang Jahr ist eine der grossen Favoritinnen.

Shelton bereits ausgeschieden

Einen Krimi nicht erfolgreich gestalten konnte hingegen Ben Shelton. Der Weltranglisten-Fünfte und letztjährige Viertelfinalist unterlag dem finnischen Qualifikanten Otto Virtanen (ATP 140) im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Bei 9:8 konnte der Amerikaner einen Matchball nicht nutzen, zwei Punkte später musste er die Koffer packen.

Ben Shelton musste bereits heimreisen. Bild: keystone

Waltert in der 1. Runde chancenlos

Die Schweizerin Simona Waltert muss weiter auf ihren ersten Sieg beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon warten. In der 1. Runde unterliegt die Bündnerin Camila Osorio klar 2:6, 1:6.

Als Nummer 90 der Weltrangliste ist Waltert 22 Positionen hinter Osorio klassiert und konnte die Partie nur bis zum 2:2 ausgeglichen gestalten. Dann zog die Kolumbianerin mit fünf gewonnenen Games in Folge davon. Im zweiten Durchgang gelang Osorio das vorentscheidende Break zum 3:1.

Simona Waltert ist ausgeschieden. Bild: keystone

Nach langem Warten und dann nur 57 Minuten Spielzeit war die zweite Niederlage Walterts im Hauptfeld von Wimbledon besiegelt. 2023 hatte sie sich erstmals qualifiziert, mittlerweile hat sich die 25-jährige Churerin aber in den Top 100 etabliert und fand direkt Aufnahme im Hauptfeld. Der Rasen bringt ihr aber (noch) kein Erfolg, obwohl sie an gleicher Stätte vor neun die Halbfinals des Juniorenturniers erreicht hatte.

Nur vier Winner und siebzehn unerzwungene Fehler sind ein klares Indiz, dass Waltert am Dienstag nicht auf ihrem gewohnten Niveau spielte. (car/sda)