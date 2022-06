Youngster Holger Rune eckt mit seinen Aussagen an. Bild: keystone

«Federer war 40 Mal schlimmer als ich» – Tennis-Youngster Rune provoziert weiter

Er ist die grosse Tennis-Hoffnung Dänemarks: Holger Rune, auch «The Nordic Nadal» genannt, stand kürzlich mit 19 Jahren im Viertelfinal des French Open. In seiner noch jungen Karriere hat Rune aber nicht nur mit seinen Resultaten auf dem Platz aufmerksam gemacht, sondern auch mit Aufregern daneben.

Bei der Niederlage im French-Open-Viertelfinal gegen Casper Ruud leistete sich der Teenager immer wieder emotionale Ausbrüche und schickte gar seine Mutter aus dem Stadion. Ruud, der als einer der beliebtesten und freundlichsten Spieler der Tour gilt, sagte nach dem Spiel: «Holger ist jung und neu und das kann auch mal passieren. Aber wenn man auf der grossen Bühne steht, ist es Zeit zum Erwachsenwerden.» Nach den Aussagen entbrannte eine öffentliche Schlammschlacht zwischen den zwei Skandinaviern, wobei Ruud Rune vorwarf, mit Falschaussagen um sich zu schmeissen.

Der junge Däne findet sein Verhalten allerdings gar nicht so schlimm. «Ich spiele mit grosser Leidenschaft und das finde ich gut. Ich glaube, die Leute wollen das auch sehen», sagte Rune gegenüber dem dänischen Boulevardblatt «Ekstrabladet». Und der Youngster legte einen gewagten Vergleich nach: «Wenn du schaust, wie Roger Federer als junger Spieler war, dann war er etwa 40 Mal schlimmer als ich. Und er ist jetzt einer der beliebtesten Spieler der Tour. Ich habe also noch viel Zeit, um mein Image zu verbessern.»

Auch Roger Federer hatte als junger Spieler den einen oder anderen Gefühlsausbruch auf dem Platz. Doch Rune scheint diesbezüglich in einer anderen Liga zu spielen. Die ATP lancierte im Sommer 2021 eine Untersuchung gegen den Youngster, weil er einen Gegner mit einer homophoben Beleidigung eindeckte. Als der Fall öffentlich wurde, entschuldigte sich Rune mit folgenden Worten: «Ich will mich dafür entschuldigen, dass ich gestern schlechte Worte gebraucht habe. Ich liebe Diversität. Sorry, dass ich noch nicht so perfekt bin, wie ihr alle erwartet.»

Derartige Misstritte hat sich Roger Federer auch in jungen Jahren nie geleistet. (abu).