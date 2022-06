Drama im Berlin-Final – Bencic muss nach Misstritt gegen Jabeur aufgeben

Zwar versuchte die Schweizerin nach langer Behandlungsphase mit einem Tape weiterzuspielen, doch wenig später gab sie unter Schmerzen dann doch auf. Jabeur kam so am Ende fast kampflos zu ihrem dritten Turniersieg, dem zweiten auf Rasen. (pre)

Real plant Haaland-Transfer im Jahr 2024 +++ Mané am Dienstag zum Medizincheck in München

«Jetzt stellen sich die Russen Fragen. Und die Regierung kann nicht erklären, was sie tut»

Profi-Feuerläufer zum Unglück in Wädenswil: «Da wurde grob fahrlässig gehandelt»

«Wurden vom Ausbruch überrascht» – die Tour de Suisse im Bann von Corona

69 Fahrer mussten die Tour de Suisse bereits verlassen. Viele davon haben sich mit Corona angesteckt. Das Virus ist zurück und damit auch die Angst bei den Athleten.

Urplötzlich war sie wieder da: die Maske. Was hatten doch alle gehofft, dass das omnipräsente Symbol der Pandemie der Vergangenheit angehören würde. Am 1. April war die Maskenpflicht in der Schweiz komplett gefallen, durchatmen angesagt. Doch weil die Tour de Suisse im Corona-Chaos versinkt, gibt sie zumindest dort ein unerwartetes Comeback.