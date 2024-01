Australian Open: Sabalenka, Gauff, Sinner und Tsitsipas gewinnen

Stefanos Tsitsipas gewann die Partie gegen Luca Van Assche in dominanter Manier. Der letztjährige Finalist gab sich gegen den Franzosen Luca Van Assche keine Blösse und gewann 6:3, 6:0, 6:4. Dabei bewies der Grieche Nervenstärke. Im dritten Satz lag er 0:3 zurück und sicherte sich den Sieg trotzdem mit 5 gewonnen Games in Folge. Im Achtelfinal trifft Tsitsipas auf den Amerikaner Taylor Fritz, der im Duell mit dem Ungarn Fabian Marozsan die Oberhand behielt.

Die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka rauscht am Australian Open gnadenlos durch das Turnier. Im politisch aufgeladenen Duell zwischen der Belarussin und der Ukrainerin Lesia Zurenko fegte sie die Nummer 33 der Welt in nur 52 Minuten mit einem brutalen 6:0, 6:0 vom Platz. In ihren ersten drei Partien ist Sabalenka weniger als drei Stunden auf dem Platz gestanden.

Der zurückgetretene Ski-Olympiasieger Matthias Mayer musste am Donnerstag in Kitzbühel von der Polizei abgeführt werden. Berichte darüber von österreichischen Medien wurden offiziell bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel beim Empfang der niederösterreichischen Landesregierung und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wie die «Kleine Zeitung» schreibt, bestieg Mayer während des Empfangs einen Stuhl, rief laut in den Saal, bespuckte die Gäste des Empfangs und verschüttete dabei Rotwein. Dabei soll der Ex-Ski-Crack alkoholisiert gewesen sein. Polizeisprecher Stefan Eder bestätigte gegenüber ORF einen Polizeieinsatz in einem Hotel in Kitzbühel, weil eine Person randaliert habe.