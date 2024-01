Sabalenka gewinnt gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko. Bild: keystone

Favoriten geben sich keine Blösse: Sabalenka, Gauff, Sinner und Djokovic gewinnen

Djokovic souverän

Vorjahressieger Novak Djokovic blieb bei seinem dritten Auftritt am diesjährigen Australien Open zum ersten Mal ohne Satzverlust. Nachdem der Weltranglistenerste in seinem Erst- und Zweitrundenspiel Mühe bekundet hatte, blieb er gegen den als Nummer 30 gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry stets souverän. Nach knapp zweieinhalb Stunden stand der Achtelfinaleinzug des grossen Favoriten mit einem 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) fest – es war für Djokovic in seinem 100. Match in Melbourne der 31. Sieg in Folge. Der nächste Gegner auf dem Weg zu seinem 25. Grand-Slam-Turniersieg wird im Duell zwischen dem Amerikaner Ben Shelton (ATP 16) und dem Franzosen Adrian Mannarino (ATP 19) ermittelt

Sabalenka gnadenlos

Die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka rauscht am Australian Open gnadenlos durch das Turnier. Im politisch aufgeladenen Duell zwischen der Belarussin und der Ukrainerin Lesia Zurenko fegte sie die Nummer 33 der Welt in nur 52 Minuten mit einem brutalen 6:0, 6:0 vom Platz. In ihren ersten drei Partien ist Sabalenka weniger als drei Stunden auf dem Platz gestanden.

Sabalenka ist in Melbourne als Titelverteidigerin angereist. Bild: keystone

Sinner marschiert weiter

Der Italiener Jannik Sinner steigert sich von Spiel zu Spiel. Im Sechzehntelfinal gegen den Argentinier Sebastian Baez musste der Südtiroler nur vier Games aus der Hand geben. Bis zum Zwischenstand von 2:2 blieb die Ausgangslage offen. Sinner schaffte schliesslich erneut ein Break und konnte die Partie nach knapp zwei Stunden für sich entscheiden.

Coco Gauff ohne Probleme weiter

Die erst 19-Jährige Coco Gauff musste beim 6:0-6:2-Sieg über Landsfrau Alycia Parks keinen Satzverlust hinnehmen. Die US-Open-Siegerin profitierte auch von der Fehleranfälltigkeit ihrer Gegnerin, Alycia Parks unterliefen nämlich 34 unerzwungene Fehler.

Tsitsipas beweist Nervernstärke

Stefanos Tsitsipas gewann die Partie gegen Luca Van Assche in dominanter Manier. Der letztjährige Finalist gab sich gegen den Franzosen Luca Van Assche keine Blösse und gewann 6:3, 6:0, 6:4. Dabei bewies der Grieche Nervenstärke. Im dritten Satz lag er 0:3 zurück und sicherte sich den Sieg trotzdem mit 5 gewonnen Games in Folge. Im Achtelfinal trifft Tsitsipas auf den Amerikaner Taylor Fritz, der im Duell mit dem Ungarn Fabian Marozsan die Oberhand behielt.

Tsitsipas trifft nun auf Taylor Fritz. Bild: keystone

(kat/sda)