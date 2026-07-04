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Aus für Jelena Rybakina: Elise Mertens schockt Weltnummer 2 in Wimbledon

epa13085854 Alexandra Eala of the Philippines celebrates a point during her Women&#039;s Singles third round match against Iga Swiatek of Poland at the Wimbledon Championships in London, Britain, 04 J ...
Als erste Filipina überhaupt steht Alexandra Eala im Achtelfinal eines Grand Slams.Bild: keystone

Sensation in Wimbledon: Eala wirft Titelverteidigerin Swiatek raus

Die Nummer 2 der Welt, Jelena Rybakina, scheidet am Samstag in der dritten Runde von Wimbledon gegen die Belgierin Elise Mertens aus. Das sind die wichtigsten Fakten vom Samstag.
04.07.2026, 17:0304.07.2026, 17:03
Inhaltsverzeichnis
Erneut Drittrunden-Aus für Rybakina

Alexandra Eala schreibt Geschichte

Für eine Sensation sorgte Alexandra Eala: Die 21-jährige Filipina warf Titelverteidigerin Iga Swiatek aus dem Turnier und zog als erste Spielerin aus den Philippinen überhaupt in den Achtelfinal eines Grand Slams ein. Nach dem verlorenen ersten Satz drehte Swiatek zwar kurz auf, doch Eala liess sich nicht mehr aufhalten und feierte den grössten Erfolg ihrer Karriere.

Erneut Drittrunden-Aus für Rybakina

Jelena Rybakina unterliegt der Belgierin Elise Mertens 6:7 (4:7), 1:6. Nach der Niederlage gegen die Nummer 27 im Ranking muss sie ihre Hoffnungen auf die Spitze der WTA-Rangliste vorerst aufgeben.

Elise Mertens of Belgium celebrates her victory against Elena Rybakina of Kazakhstan in their third round women&#039;s singles match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 4, ...
Elise Mertens feiert ihren Sieg gegen die Weltnummer 2 Jelena Rybakina.Bild: keystone

Die 27-jährige Kasachin, die 2022 in Wimbledon den Titel holte, im vergangenen Jahr jedoch in derselben Runde ausschied, hätte bei einem guten Abschneiden auf dem Londoner Rasen zum ersten Mal die Spitze der WTA-Rangliste erobern und die Belarussin Aryna Sabalenka verdrängen können, die seit Herbst 2024 die Nummer 1 der Welt ist. (car/sda)

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